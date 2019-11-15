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Bir ‘Virüs’ Felis’e neden oldu!

Sigortacılığın sınırlarını zorlayan Aksigorta, Brand Week Istanbul’un gerçekleştirdiği Felis Ödülleri’nde, Hayata Devam Sigortası için hazırlanan ‘virüs’ ilanları ile birincilik ödülüne layık görüldü.

Bir ‘Virüs’ Felis’e neden oldu!

Sigortacılığın sınırlarını zorlayan Aksigorta, Brand Week Istanbul’un gerçekleştirdiği Felis Ödülleri’nde, Hayata Devam Sigortası için hazırlanan ‘virüs’ ilanları ile birincilik ödülüne layık görüldü.

15 Kasım 2019 Cuma 10:12
Bir ‘Virüs’ Felis’e neden oldu!

Yeni nesil sigortacılık yaklaşımıyla sigortacılık sektöründe sınırları yeniden çizen Aksigorta, aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Brand Week İstanbul tarafından gerçekleştirilen ve açıkhava, basın, dijital, mobil, medya, sağlık iletişimi, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve verinin yaratıcı kullanımı bölümlerinde en başarılı işlerin ödüllendirildiği Felis Ödülleri’nde Aksigorta, virüs ilanları ile ödülün sahibi oldu.

‘Hayata Devam Sigortası’ ürünü için hazırlanan ve Finansal Hizmetler Kategorisi’nde birincilik getiren virüs ilanlarında Aksigorta, ‘Bir virüs, arabanıza ya da evinize mal olabilir’ mesajıyla sağlık sigortası yaptırmamanın çok daha büyük masraflara yol açabileceğine dikkat çekerek, farkındalık yaratıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
virüs felis e neden oldu
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