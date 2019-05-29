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Bir PEDOFİLİ Skandalı da Elif Şafak'ın MAHREM Kitabından Çıktı! Mahrem'de Geçen İfadeler Ne?

Abdullah Şevki isimli yazarın Zümrüt Apartmanı adlı kitabında yer alan "pedofili" içeren ifadelerin bulunması birçok duyarlı vatandaş tarafından tepki çekmiş, kitabın yazarı hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı. Zümrüt Apartmanı kitabındaki PEDOFİLİ ifadelerine benzer ifadelerin ünlü yazar Elif Şafak'ın kitabı Mahrem'de de yer aldığı öne sürüldü.

Bir PEDOFİLİ Skandalı da Elif Şafak'ın MAHREM Kitabından Çıktı! Mahrem'de Geçen İfadeler Ne?

Abdullah Şevki isimli yazarın Zümrüt Apartmanı adlı kitabında yer alan "pedofili" içeren ifadelerin bulunması birçok duyarlı vatandaş tarafından tepki çekmiş, kitabın yazarı hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı. Zümrüt Apartmanı kitabındaki PEDOFİLİ ifadelerine benzer ifadelerin ünlü yazar Elif Şafak'ın kitabı Mahrem'de de yer aldığı öne sürüldü.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:43
Bir PEDOFİLİ Skandalı da Elif Şafak'ın MAHREM Kitabından Çıktı! Mahrem'de Geçen İfadeler Ne?

Elif Şafak’ın Mahrem kitabında “pedofili” içeren ifadelerin yer aldığı öne sürülüyor. Konuyla ilgili sosyal medya platformlarından tepkiler gelirken Elif Şafak’tan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

MAHREM KİTABININ YAZARI ELİF ŞAFAK KİMDİR?

25 Ekim 1971 doğumludur. Babasının o sırada doktora yapmakta olduğu Strazburg'da hayata gözlerini açtı. Babası sosyal psikolog ve akademisyen Nuri Bilgin, annesi diplomat Şafak Atayman'dır. Doğumundan kısa süre sonra anne ve babası anlaşarak boşandı. Annesi ve babasının boşanmasından sonra hayatına annesinin yanında devam etti.

Soyadı olarak annesinin adını kullanmayı tercih etti. Ortaokulu annesinin görev yaptığı Madrid'de, liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi.

Yüksek lisansını aynı üniversitede Kadın Çalışmaları Bölümünde yaptı. “Bektaşi ve Mevlevi Düşüncesinde Döngüsel Evren ve Kadınsılık Anlayışı” üzerine master tezinin ardından; ODTÜ Siyaset Bilimi bölümünde doktorasını tamamladı.

Doktora tezi, “Türk Modernleşmesinin Kadın Prototipleri ve Marjinaliteye Tahammül Sınırları” başlığını taşıyordu. Elif Şafak'ın İslamiyet, kadın ve mistisizm hakkındaki yüksek lisans tezi Sosyal Bilimler Derneği tarafından ödüllendirildi. Şafak, Ekim 2017'de biseksüel olduğunu açıkladı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 29.05.2019 23:53
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