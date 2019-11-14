​Bir haftalık ara tatili verimli geçirme önerileri!

- Çocukların bu bir haftalık ara tatilde sizinle daha çok vakit geçirebilmesine fırsat tanıyın, örneğin onu iş yerinize götürebilirsiniz.
- Günlerini planlayabilmeleri için onlara destek olun.
- Okulda olmadıkları göz önüne alınacak olursa, lezzetli ve sağlıklı ev yemekleri yemelerini sağlayın.
- Eksik dersleri olan çocukların bu eksikleri kapatabilmeleri için onları yüreklendirin, gerekirse yardım edin.
- Tablet ve cep telefonlarıyla vakit geçirmelerindense onları dışarı çıkmaları, sosyalleşmeleri için destekleyin.
- Tablet ve bilgisayar gibi aletlerin ihtiyaca yönelik kullanılmasına izin verin. Yani bir şey araştırmak, adres-telefon bakmak, ödev hazırlamak, eğlenmek vs. gibi durumlarda kullanılabilir. Bağımlılık şeklinde kullanımlar olmaması için ihtiyaç durumu bittiğinde dijital olmayan dünyaya geri dönmek gerekir.
- Sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılın. Şehir dışındaki eş-dost ve akrabaları ziyaret etmek, sosyal etkinliklere katılmak, sporla ve hobilerle uğraşmak önemli. Çocuğunuzla kaliteli zaman geçirmeye çalışın.
Anadolu Sağlık Merkezi Hakkında
Yaşam kalitesini artırmak için dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmak hedefiyle kurulan Anadolu Sağlık Merkezi, modern tıbbın gereklerini yeni ve kapsamlı bir sağlık anlayışıyla hastalarına aktarıyor. Hizmet kalitesine önemli katkı sağlayan Johns Hopkins Medicine (JHM) ile devam eden iş birliği Anadolu Sağlık Merkezi'nin sağlığın merkezi olma vizyonunu da destekliyor. Kurulduğu günden buyana gerçekleştirdiği çalışmalarla ‘Sağlığın Merkezi’ konumuna ulaşan Anadolu Sağlık Merkezi; onkoloji, kalp damar sağlığı, kadın hastalıkları ve tüp bebek, nöroloji, cerrahi bilimler ve iç hastalıkları dahil olmak üzere tüm branşlarda sunduğu hizmetlerde hasta odaklı yaklaşımla hareket ediyor. Hizmetlerinde hasta hakları ve güvenliğini temel önceliği olarak belirleyen Anadolu Sağlık Merkezi, kaliteli sağlık hizmeti ile dünyanın farklı bölgelerinden gelen hastalara tedavi olanağı sunuyor.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA