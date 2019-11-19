Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 11°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
107529
ALTIN
269.673
DOLAR
5.7146
STERLIN
7.4014
EURO
6.3323
Adalet Bakanı Açıkladı: Af Yasası Bekleyenlere Kötü Haber!
ÖSYM 2020 sınav takvimi yayınlandı! KPSS, YKS, DGS ve ALES ne zaman?
ASDEP personel alımı başvuru şartları nedir?
Emekli maaşı alanlar ve 2020 yılı emekli maaşı alacaklar dikkat! Hem maaşınız gidebilir hem de borçlu olabilirsiniz
Evlenenlere Kıdem Tazminatı Müjdesi!

''Bir günde Türkçe'yi kaybettik'' diyen Osmanlı torununa belgeli cevap

Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu, II. Abdülhamid'in torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun hanedanlık talebi ve "Bir günde Türkçeyi kaybettik" açıklamasına belgeyle yanıt verdi.

''Bir günde Türkçe'yi kaybettik'' diyen Osmanlı torununa belgeli cevap

Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu, II. Abdülhamid'in torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun hanedanlık talebi ve "Bir günde Türkçeyi kaybettik" açıklamasına belgeyle yanıt verdi.

19 Kasım 2019 Salı 15:34
''Bir günde Türkçe'yi kaybettik'' diyen Osmanlı torununa belgeli cevap

Sultan ikinci Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, yaptığı son açıklamada hanedanlık talebinde bulunmuş, padişah Vahdeddin'in kaçmadığını savunmuş ve harf inkılabıyla ilgili olarak "Bir günde Türkçemizi kaybettik" şeklinde konuşmuştu.

Kayıhan Osmanoğlu, "Osmanlı ile ilgili lokantalar, kafeler var, işletmelerin arkalarında Osmanlı tuğraları asılı. Buna rağmen Osmanlı'nın torunlarını görmüyorlar. Bu vesile ile iade-i itibar verilmeli. Geç bile kalınmış bir şey ama bu hem ülkemiz için hem dünyada nasıl farklı hanedanlıklar varsa ülkemizde de olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

HALAÇOĞLU BELGEYLE CEVAP VERDİ

Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun iddialarına belgeyle yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından Vahdeddin'in İngiliz işgal komutanına yazdığı iltica mektubunu yayınlayan Halaçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sultan Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, hanedanlık istemiş ve bir günde Türkçemizi kaybettik demiş.Vahdeddin'nin de kaçmadığını,kanunla sürgün edildiğini söylemiş.Vahdeddin'in İngiliz işgal komutanına yazdığı iltica mektubu. Bunu okuyabildiğini de sanmıyorum ya!"

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Abdülhamid Kayıhan OsmanoğluYusuf HalaöçoğluVahdeddin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Siyanür içilecek' zarfı Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakıldı!
'Siyanür içilecek' zarfı Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakıldı!
Değnekçilere karşı harekete geçildi: Valeler QR kodlu kimlik kartıyla çalışacak
Değnekçilere karşı harekete geçildi: Valeler QR kodlu kimlik kartıyla çalışacak
Binlerce kişi 'sehven' Turkcell abonesi olarak gözüküyor
Binlerce kişi 'sehven' Turkcell abonesi olarak gözüküyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim