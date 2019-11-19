''Bir günde Türkçe'yi kaybettik'' diyen Osmanlı torununa belgeli cevap

Sultan ikinci Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, yaptığı son açıklamada hanedanlık talebinde bulunmuş, padişah Vahdeddin'in kaçmadığını savunmuş ve harf inkılabıyla ilgili olarak "Bir günde Türkçemizi kaybettik" şeklinde konuşmuştu.

Kayıhan Osmanoğlu, "Osmanlı ile ilgili lokantalar, kafeler var, işletmelerin arkalarında Osmanlı tuğraları asılı. Buna rağmen Osmanlı'nın torunlarını görmüyorlar. Bu vesile ile iade-i itibar verilmeli. Geç bile kalınmış bir şey ama bu hem ülkemiz için hem dünyada nasıl farklı hanedanlıklar varsa ülkemizde de olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

HALAÇOĞLU BELGEYLE CEVAP VERDİ

Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun iddialarına belgeyle yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından Vahdeddin'in İngiliz işgal komutanına yazdığı iltica mektubunu yayınlayan Halaçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sultan Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, hanedanlık istemiş ve bir günde Türkçemizi kaybettik demiş.Vahdeddin'nin de kaçmadığını,kanunla sürgün edildiğini söylemiş.Vahdeddin'in İngiliz işgal komutanına yazdığı iltica mektubu. Bunu okuyabildiğini de sanmıyorum ya!"

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