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Bir babanın en acı anı... Olduğu yerde yıkıldı kaldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, TIR'ın yol kenarındaki durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada4 kişi hayatını kaybetti. Eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Faruk Solmaz'ın feryadı yürekleri yaktı.

Bir babanın en acı anı... Olduğu yerde yıkıldı kaldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, TIR'ın yol kenarındaki durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada4 kişi hayatını kaybetti. Eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Faruk Solmaz'ın feryadı yürekleri yaktı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:22
Bir babanın en acı anı... Olduğu yerde yıkıldı kaldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın, yol kenarındaki durağa dalması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaşamını yitirirken, bir babanın yaşadığı büyük dram, yürekleri dağladı. Otobüs bekledikleri durakta eşi ve 2 çocuğunu bırakıp, su almak için markete giren Faruk Solmaz, dönünce korkunç manzarayla karşılaştı. Eşini ve 2 çocuğunu kaybeden Faruk Solmaz, olduğu yere yığılıp, feryat etti.

Kaza dün öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bursa’da yaşayan Faruk Solmaz, hafta sonu ailesiyle birlikte, eşinin anne babasını görmek için Pamukova’ya geldi. Aile dün öğleden sonra da Bursa'ya dönmek için otobüs durağına geldi.

Faruk Solmaz, eşi ve 2 çocuğunu durakta bırakıp, su almak için yakındaki markete girdi. Ancak bu sırada Bilecik yönüne giden Erhan Dilek yönetimindeki 34 HY 2667 plakalı TIR, kontrolden çıkıp durağa daldı. TIR, üst geçidin ayağına çarparak, durdu. Üst geçidin merdivenleri, TIR'ın üzerine çöktü.
Faruk Solmaz'ın oğlu Teyfik Solmaz (2) ile TIR'da bulunan Elif Erciyes (44), kaza yerinde yaşamını yitirdi. Fatih Solmaz'ın eşi Hanım Solmaz (38) ve kızı Miray Solmaz (4) ile TIR sürücüsü Erhan Dilek ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanım Solmaz ve Miray Solmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Su almak için girdiği marketten sesler üzerine koşarak çıkan Faruk Solmaz, ailesini kaybettiğini görünce yol ortasına çöküp kaldı. Babanın ağıtları yürekleri yaktı. 

Hanım Solmaz ile 2 çocuğunun cenazelerinin Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

DHA

Son Güncelleme: 08.10.2019 05:53
Anahtar Kelimeler:
babanın acı anı olduğu yerde yıkıldı kaldı
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