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Bir Acı Haberde Van'dan! Şehidimiz Var

Van'dan acı haber geldi.. Van'ın Edremit ilçesinde görevli Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun silah kazasında şehit olduğu açıklandı. Şehidin naaşı, törenin ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı...

Bir Acı Haberde Van'dan! Şehidimiz Var

Van'dan acı haber geldi.. Van'ın Edremit ilçesinde görevli Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun silah kazasında şehit olduğu açıklandı. Şehidin naaşı, törenin ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı...

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:18
Bir Acı Haberde Van'dan! Şehidimiz Var

 Van'ın Edremit ilçesinde Uzman Çavuş Kenan Karakuzu, silah kazasında şehit olduğu bildirildi...

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Kurubaş Geri Gönderme Merkezi'nde görevli şehit Uzman Çavuş Karakuzu için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında tören düzenlendi.

Şehidin naaşı, törenin ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Törene şehidin yakınları ile Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutan Vekili Albay Uğur Özmen katıldı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 01.06.2019 13:05
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