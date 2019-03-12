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Binlerce Polis Alınacak! Bakan Soylu Sayı Verdi!

Polis alımı müjdesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Daha önce 10 bin polis alınacağını duyuran Soylu, bu sayının bugün itibariyle 15 bine çıkarıldığını açıkladı.

Binlerce Polis Alınacak! Bakan Soylu Sayı Verdi!

Polis alımı müjdesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Daha önce 10 bin polis alınacağını duyuran Soylu, bu sayının bugün itibariyle 15 bine çıkarıldığını açıkladı.

12 Mart 2019 Salı 08:21
Binlerce Polis Alınacak! Bakan Soylu Sayı Verdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, “Bekçi sistemi Cumhurbaşkanımızın ürettiği bir sistem. Vatandaşımız rahat uyurken bekçi görev başında olacak dedi ve hemen 10 bin bekçi alımı yaptık. İstanbul'a 2 bin 800-2 bin 900 bekçi verdik. Şimdi İstanbul'a bin 200 veya bin 250 bekçi  daha veriyoruz. Toplamda 4 bin bekçi olacak. Dün akşam belirledik 8 bin bekçi çıkıyor, Martta binini İstanbul'a veriyoruz. Böylelikle İstanbuldaki bekçi sayısı 5 bin olacak. 10 bin polis alıyorduk. Sayıyı dün akşam 15 bin'e çıkardık. 15 bin polis alacağız. Bunun büyük bir bölümünü de İstanbul'a vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhtarların maaşlarının kesileceği şeklindeki iddiaları yalanlayan Bakan Soylu, "Deli saçması bir şey, cevap vermek bile doğru değil. Yok böyle bir şey." diye konuştu.

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