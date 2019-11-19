Binlerce kişi 'sehven' Turkcell abonesi olarak gözüküyor

Sözcü'den Samet Demir'in haberine göre olay, e-devlet uygulaması üzerinden abonelik sorgulaması yapan vatandaşların dikkatiyle ortaya çıktı. Vatandaşlar Turkcell’in internet servisi markası olan Superonline aboneliklerini e-devlet üzerinden sorguladıklarında, kendi adlarına 15 Kasım tarihinde bir GSM aboneliği de oluşturulduğunu gördüler.

Müşteri hizmetmeri 'Fatura kesimi olmayacak' dedi

Durumu öğrenmek ve şikayet etmek için telefon yağmuruna tutulan Turkcell Müşteri Hizmetleri servisinden “Turkcell TV kullanımı için tanımlama yapılmış ancak fatura kesimi olmayacak” yanıtı geldi.

'Hiç Turkcell kullanmamış olanlar da var'

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine sadece Superonline abonelerinin değil, eski Turkcell GSM abonelerinin ve hiç Turkcell kullanmamış olanların da e-devlet üzerinde sanki “Turkcell abonesiymiş” gibi gösterildikleri ortaya çıktı.

'Yanlışlıkla oluşturuldu'

Konuyla ilgili Sözcü’ye resmi açıklama yapan Turkcell ise e-devlet üzerindeki GSM aboneliği kaydının yanlışlıkla oluşturulduğunu savundu. Kayıtların düzeltilmesi için çalışmalara başlandığını belirten şirket, veri tabanlarında bulunmayan kimlik ve kişisel bilgilerin yasal olmayan bir şekilde, dışarıdan satın alınmadığının altını çizdi.

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