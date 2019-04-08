Binlerce Kişi İşsiz Kalacak!

Atatürk Havalimanı’nın kapanmasıyla birlikte işten çıkarmalar da netleşti. TAV Holding’den yapılan açıklamayla 4500 kişinin işten çıkarılacağı bildirildi. İşte detaylar!

Atatürk Havalimanı kapatıldı ve İstanbul Havalimanı efsanevi bir taşınma işlemi sonucu hizmete başladı. Bu işlemlerin gerçekleşmesi tabii ki herkes için olumlu sonuçlanmadı. TAV Holding tarafından yapılan açıklamada Atatürk Havalimanı operasyonlarının durdurulması nedeniyle 4500 kişinin işten çıkarılmasının doğal olduğu ve yaklaşık 204 Milyon TL’lik tutarda tazminat ödemelerinin işten çıkarılan personele dağıtılacağı bildirildi.