Binlerce Çalışana Müjde!

Taşerondan kadroya geçen işçilere bir iyi haber daha açıklandı. Binlerce taşeron çalışan memur ve işçiler sendikalarına üye olabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, kadroya geçen işçilerin sendikaya üye olup olmayacağını Devlet Personel Başkanlığ'na sordu. Devlet Personel Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına verdiği görüşte, "İdari büro görevlisi" ve "idari destek görevlisi" unvanında çalışanların kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceğini belirtti.

İŞTE O GÖRÜŞ YAZISI



Devlet Personel Başkanlığı tarafından yazılan yazıda " Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek 9'uncu maddesi çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinib (B) fırkası kapsamında Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında sendika üyesi olup olamayacakları hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.



Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 9'uncu maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli

personel pozisyonlarında istihdam edilen işçi sayılmayan "idari büro görevlisi" ve " idari destek görevlisi" unvanlı sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri değerlendirilmektedir."

(GAZETEVATAN)

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