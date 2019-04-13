BİM'den teknolojik ürün severlere müjde! BİM 19 Nisan Katalog!

Market zincirlerinden olan BİM, yer yer satışa sunduğu teknolojik ürenler ile tüketicisini oldukça memnun ediyor. BİM'in önümüzdeki hafta 19 Nisan Cuma günü satışa sunacağı ürünlerin kataloğu paylaşıldı. Bu hafta BİM, teknoloji seven tüketicilerini fazlasıyla mutlu edecek gözüküyor.
BİM mağazalarında satışa sunulacak Bulldog kablosuz hoparlör, Reeder M7S tablet, Drone Corby, Smart akıllı saat ve daha bir sürü teknolojik ürün bulunuyor. İşte BİM mağazalarında 19 Nisan Cuma günü satışa çıkacak ürünlerin listesi:
REEDER M7S TABLET - 299 TL fiyatında
7 inç ekran
1,2 Ghz işlemci
2000 mAh batarya
2 MP arka kamera
0,3 MP ön kamera
1 GB RAM
8 GB depolama
DRONE CORBY - 249 TL fiyatında
680 mAh batarya
Azami irtifa 70 metre
Şarj olma süresi 45-60 dakika
Tek şarjla kullanım süresi 7-10 dakika
HP HEPSİ BİR ARADA YAZICI - 175 TL fiyatında
Baskı, tarama, kopyalama özelliği
Wi-Fi ile kablosuz bağlanma özelliği
MİCROSD KART - 25 TL fiyatında
USB BELLEK - 25 TL fiyatında
Smart Akıllı Saat - 99 TL fiyatında
BULLDOG KABLOSUZ HOPARLÖR - 75 TL fiyatında
SPORCU KULAKLIK - 49 TL fiyatında
TRUST POWERBANK - 59 TL fiyatında
KARAOKE MİKROFON - 59 TL fiyatında
HAREKET SENSÖRLÜ LED LAMBA - 55 TL fiyatında
OYUNCU FARESİ VE PEDİ - 39 TL fiyatında
3'Ü 1 ARADA USB KABLO - 39 TL fiyatında
ARAÇ İÇİ TELEFON TUTUCU - 12 TL fiyatında
FANLI, POWERBANKLİ AKILLI TELEFON OYUN KONTROLCÜSÜ - 49 TL fiyatında
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