BİM'den teknolojik ürün severlere müjde! BİM 19 Nisan Katalog!

Market zincirlerinden olan BİM, yer yer satışa sunduğu teknolojik ürenler ile tüketicisini oldukça memnun ediyor. BİM'in önümüzdeki hafta 19 Nisan Cuma günü satışa sunacağı ürünlerin kataloğu paylaşıldı. Bu hafta BİM, teknoloji seven tüketicilerini fazlasıyla mutlu edecek gözüküyor.

BİM mağazalarında satışa sunulacak Bulldog kablosuz hoparlör, Reeder M7S tablet, Drone Corby, Smart akıllı saat ve daha bir sürü teknolojik ürün bulunuyor. İşte BİM mağazalarında 19 Nisan Cuma günü satışa çıkacak ürünlerin listesi:

REEDER M7S TABLET - 299 TL fiyatında

7 inç ekran

1,2 Ghz işlemci

2000 mAh batarya

2 MP arka kamera

0,3 MP ön kamera

1 GB RAM

8 GB depolama

DRONE CORBY - 249 TL fiyatında

680 mAh batarya

Azami irtifa 70 metre

Şarj olma süresi 45-60 dakika

Tek şarjla kullanım süresi 7-10 dakika

HP HEPSİ BİR ARADA YAZICI - 175 TL fiyatında

Baskı, tarama, kopyalama özelliği

Wi-Fi ile kablosuz bağlanma özelliği

MİCROSD KART - 25 TL fiyatında

USB BELLEK - 25 TL fiyatında

Smart Akıllı Saat - 99 TL fiyatında

BULLDOG KABLOSUZ HOPARLÖR - 75 TL fiyatında

SPORCU KULAKLIK - 49 TL fiyatında

TRUST POWERBANK - 59 TL fiyatında

KARAOKE MİKROFON - 59 TL fiyatında

HAREKET SENSÖRLÜ LED LAMBA - 55 TL fiyatında

OYUNCU FARESİ VE PEDİ - 39 TL fiyatında

3'Ü 1 ARADA USB KABLO - 39 TL fiyatında

ARAÇ İÇİ TELEFON TUTUCU - 12 TL fiyatında

FANLI, POWERBANKLİ AKILLI TELEFON OYUN KONTROLCÜSÜ - 49 TL fiyatında

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA