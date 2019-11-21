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BİM 22 Kasım aktüel kataloğu! Elektrikli ev aletlerinde kampanya...

BİM 22 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogla birlikte bu hafta BİM’e gelecek indirimli ürünler de belli oldu.

BİM 22 Kasım aktüel kataloğu! Elektrikli ev aletlerinde kampanya...

BİM 22 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogla birlikte bu hafta BİM’e gelecek indirimli ürünler de belli oldu.

21 Kasım 2019 Perşembe 07:27
BİM 22 Kasım aktüel kataloğu! Elektrikli ev aletlerinde kampanya...

22 Kasım 2019 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Katalogta cep telefonu, dik durabilen süpürge, yer sofrası, 3 katlı ayakkabılık, kışın içinizi ısıtacak pamuklu battaniye, suni deri mont, çocuk kazak çeşitleri, desenli polar, cam davlumbaz, cam set üstü ocak, 6 parça kahve ikram seti, ve çok daha fazla ürün yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı...

22 KASIM 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Vestel Venüs Go Cep Telefonu 529 TL

  • Fakir Piccadilly Dik Durabilen Süpürge 169 TL

  • Decolove 3 Katlı Ayakkabılık 185 TL

  • Simli Havlu 14,90 TL

  • Polarlı Sıcak Su Torbası 9,95 TL

  • Katlanır Yer Sofrası 49,90 TL

  • Katlanır Yatak 169 TL

  • Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 47,50 TL

  • Suni Deri Mont 99 TL

  • Kız - Erkek Çocuk Kazak 16,90 TL

  • Kadın Desenli Polar Alt 14,90 TL

  • Kadın Pantalon Görünümlü Tayt 19,90 TL

  • Termal Mest 21,90 TL

  • Pilsan Mini Kent Bloklar 19,90 TL

  • Uykudan Önce Hikayeleri 4,95 TL

  • Pamuklu Lüks Banyo Takımı 2'li 47,50 TL

  • Kumtel Cam Davlumbaz 249 TL

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 299 TL

  • Kumtel Mini Fırın 159 TL

  • Tefal Doğrayıcı 59,90 TL

  • Fakir El Mikseri 79 TL

  • Homemade Kavanoz 3000 cc 12,50 TL

  • Homemade Kavanoz 5000 cc 14,50 TL

  • Deri Desenli Oval Tepsi 9,95 TL

  • LAV Tekli Cam Baharatlık 3,95 TL

  • Borcam Çok Amaçlı Kase 900 cc 9,95 TL

  • Kütahya Porselen 6 Parça Dekorlu Kahve İkram Seti 29,90 TL

  • Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Tepsi 3600 cc 26,90 TL

  • Kütahya Porselen Kupa 2'li 13,90 TL

  • Paşabahçe Beykoz Kristalin Çay Bardağı 6'lı 24,90 TL

  • Paşabahçe Toscana Ayaklı Servis Tabağı 22,90 TL

  • Sebze Koruyucu 5,95 TL

  • Paşabahçe Bölmeli Cam Saklama Kabı 13,50 TL

  • Seramik Dikdörtgen Kayık Tabak Seti 3'lü 24,90 TL

  • Seramik Kare Salata Kasesi 19,90 TL

  • Seramik Oval Kayık Tabak 2'li 22,90 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 2,95 TL

  • Kiwi Dikiş Makinesi 299 TL

  • Örgü Çantası 7,95 TL

  • 3'lü Yumak Kelebek 14,90 TL

  • 3'lü Yumak Ebruli 14,90 TL

  • 2'li Yün Akrilik Yumak 14,90 TL

  • 3'lü Yumak Seti 100 gr 6,95 TL

  • 2'li Patik Yumak Banyo Seti 4,50 TL

  • 3'lü Pamuklu Yumak Seti 9,95 TL

  • Kazak Tüyü Toplama Makinesi 18,50 TL

  • 24'lü Dikiş Seti 7,95 TL

  • Organizer 8,95 TL

  • Nakış İpliği 2,95 TL

  • Silikon Tabancası 21,90 TL

  • 6'lı Silikon Saplı Tığ 17,90 TL

  • Çelik Misinalı Şiş 2,95 TL

  • Tulip Tığ 3,50 TL

  • Şiş Kutusu 2,95 TL

  • Örgü Aparat Seti 9,95 TL

  • Kanaviçe Kiti 16,90 TL

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bim kasım aktüel kataloğu elektrikli ev aletlerinde kampanya
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