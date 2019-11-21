BİM 22 Kasım aktüel kataloğu! Elektrikli ev aletlerinde kampanya...

22 Kasım 2019 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Katalogta cep telefonu, dik durabilen süpürge, yer sofrası, 3 katlı ayakkabılık, kışın içinizi ısıtacak pamuklu battaniye, suni deri mont, çocuk kazak çeşitleri, desenli polar, cam davlumbaz, cam set üstü ocak, 6 parça kahve ikram seti, ve çok daha fazla ürün yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı...
22 KASIM 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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Vestel Venüs Go Cep Telefonu 529 TL
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Fakir Piccadilly Dik Durabilen Süpürge 169 TL
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Decolove 3 Katlı Ayakkabılık 185 TL
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Simli Havlu 14,90 TL
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Polarlı Sıcak Su Torbası 9,95 TL
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Katlanır Yer Sofrası 49,90 TL
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Katlanır Yatak 169 TL
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Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 47,50 TL
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Suni Deri Mont 99 TL
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Kız - Erkek Çocuk Kazak 16,90 TL
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Kadın Desenli Polar Alt 14,90 TL
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Kadın Pantalon Görünümlü Tayt 19,90 TL
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Termal Mest 21,90 TL
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Pilsan Mini Kent Bloklar 19,90 TL
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Uykudan Önce Hikayeleri 4,95 TL
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Pamuklu Lüks Banyo Takımı 2'li 47,50 TL
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Kumtel Cam Davlumbaz 249 TL
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Kumtel Cam Set Üstü Ocak 299 TL
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Kumtel Mini Fırın 159 TL
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Tefal Doğrayıcı 59,90 TL
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Fakir El Mikseri 79 TL
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Homemade Kavanoz 3000 cc 12,50 TL
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Homemade Kavanoz 5000 cc 14,50 TL
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Deri Desenli Oval Tepsi 9,95 TL
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LAV Tekli Cam Baharatlık 3,95 TL
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Borcam Çok Amaçlı Kase 900 cc 9,95 TL
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Kütahya Porselen 6 Parça Dekorlu Kahve İkram Seti 29,90 TL
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Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Tepsi 3600 cc 26,90 TL
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Kütahya Porselen Kupa 2'li 13,90 TL
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Paşabahçe Beykoz Kristalin Çay Bardağı 6'lı 24,90 TL
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Paşabahçe Toscana Ayaklı Servis Tabağı 22,90 TL
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Sebze Koruyucu 5,95 TL
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Paşabahçe Bölmeli Cam Saklama Kabı 13,50 TL
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Seramik Dikdörtgen Kayık Tabak Seti 3'lü 24,90 TL
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Seramik Kare Salata Kasesi 19,90 TL
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Seramik Oval Kayık Tabak 2'li 22,90 TL
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Tek Fiyat Plastik Ürünler 2,95 TL
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Kiwi Dikiş Makinesi 299 TL
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Örgü Çantası 7,95 TL
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3'lü Yumak Kelebek 14,90 TL
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3'lü Yumak Ebruli 14,90 TL
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2'li Yün Akrilik Yumak 14,90 TL
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3'lü Yumak Seti 100 gr 6,95 TL
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2'li Patik Yumak Banyo Seti 4,50 TL
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3'lü Pamuklu Yumak Seti 9,95 TL
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Kazak Tüyü Toplama Makinesi 18,50 TL
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24'lü Dikiş Seti 7,95 TL
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Organizer 8,95 TL
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Nakış İpliği 2,95 TL
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Silikon Tabancası 21,90 TL
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6'lı Silikon Saplı Tığ 17,90 TL
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Çelik Misinalı Şiş 2,95 TL
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Tulip Tığ 3,50 TL
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Şiş Kutusu 2,95 TL
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Örgü Aparat Seti 9,95 TL
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Kanaviçe Kiti 16,90 TL