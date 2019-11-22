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Bilgisayarında IŞİD'e katılanların listesi çıktı!

Mersin'de MİT ve polisin, IŞİD'e düzenlendiği operasyonda dünyanın birçok yerinden terör örgütüne katılanların listesi bulundu.

Bilgisayarında IŞİD'e katılanların listesi çıktı!

Mersin'de MİT ve polisin, IŞİD'e düzenlendiği operasyonda dünyanın birçok yerinden terör örgütüne katılanların listesi bulundu.

22 Kasım 2019 Cuma 14:24
Bilgisayarında IŞİD'e katılanların listesi çıktı!
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen, MİT ve polisin ortak operasyonunda Tarsus ilçesinde Suriye uyruklu IŞİD şüphelisi yakalandı.

Örgütün istihbaratçısı olduğu değerlendirilen zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde ülke ülke klasörlere ayrılmış vaziyette dünyanın birçok yerinden terör örgütüne katılanların listesi bulundu.

IŞİD’e ait yüzlerce klasör ve dijital verilerin incelemesinin devam ettiği öğrenildi. Suriye uyruklu zanlı, 14 Kasım’da gözaltına alınan 13 IŞİD şüphelisiyle adliyeye sevk edildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
PolisMitOperasyonışidMersin
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