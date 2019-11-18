BİLGİ-Workinton iş birliği hayata geçti

Gelişen teknoloji ve multidisipliner çalışma ihtiyacı, yeni nesil ofisleri iş yaşamının yeni trendi haline getirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi de öğrencilerini ve mezunlarını geleceğin iş modellerine adapte etmek ve onlara yeni vizyonlar yaratmak amacıyla Workinton ile iş birliğine gitti.

Workinton’ın tam donanımlı modern ofislerini kullanım konusunda fırsatlardan yararlanacak olan BİLGİ’liler, Workinton network ağına da ücretsiz katılabilecek. Workinton, öğrenci ve mezunları bünyesindeki şirketlerde oluşan iş imkânlarından anlık olarak haberdar ederek firmaların yetenek ve işe alım ihtiyacı için aracılık görevi üstlenecek.

“Üniversiteler öncü olmalı”

Workinton Levent 199’da düzenlenen imza törenine BİLGİ Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral, BİLGİ Vekil Rektörü Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey ve Workinton CEO’su Cihan Seyithanoğlu katıldı. Törenin ardından düzenlenen panelde söz alan Dr. Ayral, üniversite gibi köklü yapıların evrimleşerek günümüz iş dünyasına adapte olması gerektiğine vurgu yaptı ve “BİLGİ olarak bu dönüşümün bir parçası olacağız. Öğrenci ve mezunlarımızı bu tip iş birlikleriyle yeni ve değişen dünya ihtiyaçlarına göre hazırlayacağız.” dedi.

“Çözüm merkeziyiz”

Workinton CEO’su Cihan Seyithanoğlu ise katma değer üretmek isteyen herkesin tek çözüm noktası olmak amacıyla çalıştıklarını belirttiği konuşmasında, “BİLGİ’liler Workinton alanlarında, iş ve yaratıcılıklarına odaklanarak fark yaratma imkânı bulacak. Biz ise tüm ofis işlerini ve ihtiyaçlarını onlar için temin edeceğiz. Bununla birlikte bireylere ve kurumlara insan kaynakları, dijital dönüşüm ve kurum içi girişimcilik gibi konularda fayda sağlayacak katma değerli içerik üreterek hizmet vereceğiz”ifadelerini kullandı.

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