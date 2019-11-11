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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı yapacak! BTK sınav katılım şartları nelerdir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 120 uzman alımına dair ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte gözler başvuru şartlarına ve başvuru hakkındaki detaylara çevrildi. Şimdi ilana başvuru yapmayı düşünen pek çok kişi şimdi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, BTK başvuru şartları nelerdir? İşte sınava katılım şartları...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı yapacak! BTK sınav katılım şartları nelerdir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 120 uzman alımına dair ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte gözler başvuru şartlarına ve başvuru hakkındaki detaylara çevrildi. Şimdi ilana başvuru yapmayı düşünen pek çok kişi şimdi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, BTK başvuru şartları nelerdir? İşte sınava katılım şartları...

11 Kasım 2019 Pazartesi 15:50
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı yapacak! BTK sınav katılım şartları nelerdir?

Resmi Gazete'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan ilanla 120 uzman yardımcısı alınacağı açıklandı. İlanın ardından hemen ardından başvuru yapmak isteyen adaylar detaylar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle alımların hangi illerde yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sınavları ne zaman yapılacak? İşte ilan hakkında bilgiler...

120 BİLİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BTK, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavıyla 120 bilişim uzman yardımcısı istihdam edecek.

Bilişim uzman yardımcıları, başta Ankara'daki merkez teşkilat olmak üzere çeşitli illerde görev yapacak.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Yazılı sınav Ankara'da, merkez teşkilatı için 21-22 Aralık'ta, taşra teşkilatı için 28 Aralık'ta yapılacak. Yazılı sınava katılacak adaylar ve sonrasında sözlü sınava girecekler, kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek.

SINAVA KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
2019 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 ve sonraki tarihlerde doğanlar).
2018 ve 2019 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlar arasında alanlar itibarıyla yüksek puandan düşük puana doğru yapılan sıralama sonucunda;
Sosyal bilimler alanında, KPSSP3 veya KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile başvurduğu ilin kadro sayısının 20 katı, Hukuk alanında, KPSSP3 veya KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan
ile başvurduğu ilin kadro sayısının 20 katı, Mühendislik alanında, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden aldığı
puan ile başvurduğu ilin kadro sayısının 20 katı aday arasına girmesi gerekmektedir.
Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebileceklerdir.
Adayların başvurdukları alanda belirtilen iki KPSS puan türünden yüksek olana göresıralama yapılacaktır.
Alanlar itibariyle başvuru yaptıkları ilin son sırasındaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanır.

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