Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına neden olan otobüs şoförü tutuklandı

Beşiktaş Caddesi’nde dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş, duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan şoför, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Karakuş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Necdet K., tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Necdet K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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