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Beşiktaş'ın 'No: 1903' tesisini borçları nedeniyle belediye teslim aldı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Mehmet Üstünkaya No: 1903 Sosyal Tesisleri'ni ecrimisil bedellerinden kaynaklı borçların ödenmediği gerekçesiyle Beşiktaş Belediyesinin teslim aldığını duyurdu.

Beşiktaş'ın 'No: 1903' tesisini borçları nedeniyle belediye teslim aldı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Mehmet Üstünkaya No: 1903 Sosyal Tesisleri'ni ecrimisil bedellerinden kaynaklı borçların ödenmediği gerekçesiyle Beşiktaş Belediyesinin teslim aldığını duyurdu.

19 Kasım 2019 Salı 20:28
Beşiktaş'ın 'No: 1903' tesisini borçları nedeniyle belediye teslim aldı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Akatlar'daki tesisin, Beşiktaş Belediyesiyle 25 Mart 2014'teki sözleşmeyle 7 Ekim 2015'ten itibaren 3 yıl kiralandığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Tesisler, sözleşme süresinin bitmesinden itibaren, sözleşmeye uygun kira bedeli karşılığında şirketimiz tarafından kullanılmaya devam etmiştir. Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen 21 Ekim 2019 tarih ve E. 2088/11891 sayılı yazı ile bildirimlere rağmen ecrimisil bedellerinden kaynaklı borçların ödenmediği, bu bağlamda tesisin belediye uhdesinde ve tasarrufunda kullanılacağı, bu nedenlerle tahliyesine karar verildiği bildirilmiştir. Karar doğrultusunda tesis, 18 Kasım 2019 itibarıyla Beşiktaş Belediye Başkanlığı yetkililerince teslim alınmıştır".

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Anahtar Kelimeler:
IstanbulBeşiktaş1903Mehmet ÜstünkayaSosyal TesisBorç
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