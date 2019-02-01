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Belediye'den İntihar Eden Memurla İlgili Açıklama Geldi!

Geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Belediyesi'nde 20 yıldır görev yapan memurun intihar etmesi gündeme gelmişti. Memurun intihar etmeden önce her şeyi açıklayacağım diyerek bıraktığı 11 sayfalık mektuba polis el koymuştu. Bugün Beylikdüzü belediyesi'nden konu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Belediye'den İntihar Eden Memurla İlgili Açıklama Geldi!

Geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Belediyesi'nde 20 yıldır görev yapan memurun intihar etmesi gündeme gelmişti. Memurun intihar etmeden önce her şeyi açıklayacağım diyerek bıraktığı 11 sayfalık mektuba polis el koymuştu. Bugün Beylikdüzü belediyesi'nden konu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

01 Şubat 2019 Cuma 12:34
Belediye'den İntihar Eden Memurla İlgili Açıklama Geldi!

Geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Belediyesi'nde 20 yıldır görev yapan memurun intihar etmesi gündeme gelmişti. Memurun intihar etmeden önce her şeyi açıklayacağım diyerek bıraktığı 11 sayfalık mektuba polis el koymuştu. Bugün Beylikdüzü belediyesi'nden konu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

İşte o açıklama;

Belediyemizin 20 yılı aşkın bir süredir emekçisi olan Yaşar Uçar’ın vefat haberini almış bulunmaktayız. Yasal zorunluluklar nedeniyle de olsa hakkında inceleme yapılmasını onuruna sindiremeyen çalışma arkadaşımızın kendi hayatına son vermesi, belediyemizde görev yapan herkes tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Konunun hassasiyeti nedeniyle yakınlarının mahremiyetine ve çalışma arkadaşımızın anısına zarar gelmeyeceğini temin ve taahhüt etmekle birlikte, arkadaşımızın, belediyemiz içerisinde yaşanan bir olay neticesinde gerçekleşen intiharı ile ilgili bilgiler kamuoyu ile tüm şeffaflığı ile paylaşılması demokrasinin bir gereğidir.

Rahmetli çalışanımız hakkında, tahsil edilen bir paranın iptal işlemini başka bir belediye personelinin bilgisayarından yapmış olmasına rağmen paranın iade edilmediği iddiası ve paranın belediye kasasında da mevcut olmaması nedeniyle müfettiş incelemesi başlatılmış, inceleme sonunda konunun savcılığa bildirilmesi gerektiği şeklinde rapor düzenlenmiştir.

Kamu kurumlarında şüpheli işlemlerden sonra izlenmesi gereken yasal gereklilikler mevcuttur. Hiçbir belediyenin, şüpheli bir olayda çalışma arkadaşına duyulan kişisel güvene istinaden işlemleri sonlandırma yetkisi yoktur. Bu hukuk devletinin ve şeffaf bir yönetimin gereğidir. Kamuya ait bir paranın kaybolması halinde belediyenin bunu görmezden gelmesi düşünülemez. Yine de belediyemiz tarafından rahmetli çalışma arkadaşımızın lekelenmeme hakkına özen gösterilerek savcılık bildiriminde yalnızca ulaşılan bilgi ve belgeler sunulmakla yetinilmiş, kendisinin suç işlediği şeklinde somut bir isnattan kaçınılmıştır. Konunun savcılık tarafından incelenmesi yasal bir zorunluluktur.

Siyasi ve kişisel nedenlerle çalışma arkadaşımızın vefatının suiistimal edilmemesi adına herkes hassasiyet göstermelidir. Belediyemiz süreç hakkında tüm şeffaflığı ile her türlü bilgiyi vermeye hazırdır. Konu yargıya intikal ettirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

20 Yıllık Memur Görevden Alındı İntihar Etti!
20 Yıllık Memur Görevden Alındı İntihar Etti!
Son Güncelleme: 01.02.2019 13:46
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