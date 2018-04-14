Belediyeden Açıklama :Saadettin Köpek'e Pusu Kurmak için Belediyeden Otobüs...

Diriliş Ertuğrul Dizisinden etkilenen bir grup Sivaslı, dizideki tarihi karakterlerden birisi olan 'Saadettin Köpek'e pusu kurmak için' belediyeden otobüs isteyince, belediye yetkilileri sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmak durumunda kaldı. Durum bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi'ndeki Çakır'ın ölümünü hatırlattı. Dizide Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Çakır karakteri öldürüldüğünde Türkiye'de bir çok yerde gıyabında cenaze namazı kılınmış, helva dağıtılmış, bazı yerel ve ulusal gazetelere ölüm ilanı verilmişti.

Saadettin Köpek'e pusu ile ilgili belediyeden yapılan açıklamada : "Kıymetli Yiğidolar. Diriliş dizisinin 115. bölümünde Saadettin Köpeğin Sivas Taşlıdere mevkiine geleceği ve pusu kurulması için vatandaşlarımızın Belediyemiz otobüsleri ile Taşlıdere'ye taşınacağı konusu doğru değildir. Çılgın Sivaslı Alpler. Lütfen senaryoya müdahale etmeyelim."