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Belediye kendisine suç duyurusunda bulundu

Aydın'ın Nazilli İlçe Belediyesi kendi kendine suç duyurusunda bulunup belediyenin Mali Hizmetler Müdürünü de açığa aldı. İlginç bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirten Nazilli Belediyesi'nin aynı zamanda avukat olan başkanı, "Son 9 yılda belediyenin kendi kendine kestiği ceza 2.077.920.99 TL olarak tespit edildi" dedi.

Belediye kendisine suç duyurusunda bulundu

Aydın'ın Nazilli İlçe Belediyesi kendi kendine suç duyurusunda bulunup belediyenin Mali Hizmetler Müdürünü de açığa aldı. İlginç bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirten Nazilli Belediyesi'nin aynı zamanda avukat olan başkanı, "Son 9 yılda belediyenin kendi kendine kestiği ceza 2.077.920.99 TL olarak tespit edildi" dedi.

21 Temmuz 2019 Pazar 20:33
Belediye kendisine suç duyurusunda bulundu

Nazilli İlçe Belediyesi kendi kendine suç duyurusunda bulunup belediyenin Mali Hizmetler Müdürünü de soruşturmanın selameti için açığa aldı.

Nazilli Belediye Başkanlığı olarak kamuoyuna da konuyla ilgili duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda "19.07.2019 tarihinde Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na Nazilli Belediyesi olarak 2019/7410 soruşturma n'osu ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Geçmiş dönem bütüncül mali incelemeler sonucunda ulaşılan ilk belgeler çerçevesinde yapılan suç duyurusunda; Nazilli Belediyesi'nin geçmiş dönemlerde kendi adına sicil numarası olmasına rağmen yeni bir sicil numarası açılarak 2010 tarihinden itibaren kendisine ceza kestiği ve bu cezanın toplamda 2.077.920.99 TL olduğu tespit edilmiştir. Tahakkuk yapılarak belediye adına kendi kendine usulsüz bir borçlanma işlemi yapılmış olup bu rakamın 1.930.269.12 TL tutarı usulsüz ve hukuki dayanağı olmadan 'eksilten' yapılarak borç silinmiş, 147.651.87 TL kısmı tahakkuk olarak belediye borç hanesinde bırakılmış ve halen borç hanesinde görülmektedir. Bu sicil kaydı ile yapılan tüm tahakkuklar herhangi bir idari karar bulunmaksızın gerçekleştirilmiş olup, suç duyurusu akabinde konuyla alakalı İdari soruşturma başlatılmış, Mali Hizmetler Müdürü soruşturmanın selameti için açığa alınmıştır” denildi. 

Göreve geldikten sonra belediyedeki hesap kayıtlarını incelerken ilginç bir durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Nazilli Belediyesi’nin aynı zamanda avukat olan Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Çok ilginç bir durum ile karşılaştık. Son 9 yılda belediyenin kendi kendine kestiği ceza 2.077.920.99 TL olarak tespit edildi" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 21.07.2019 20:49
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belediye kendisine suç duyurusunda bulundu
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