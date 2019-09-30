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Belediye başkanının makam aracına haciz konuldu

Aydın'ın İncirliova ilçe Belediye Aytekin Kaya'nın makam otomobiline, bir önceki dönemde belediyeden çıkartılan işçilerin açtığı dava sonucunda haciz konuldu.

Belediye başkanının makam aracına haciz konuldu

Aydın'ın İncirliova ilçe Belediye Aytekin Kaya'nın makam otomobiline, bir önceki dönemde belediyeden çıkartılan işçilerin açtığı dava sonucunda haciz konuldu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 07:04
Belediye başkanının makam aracına haciz konuldu

2014 yılında belediyede işten çıkarılan 87 personelin açtığı 1 milyon 46 bin 260 liralık tazminat davasının sonucunda işçilere 588 bin 284 lira ödendi. Geriye kalan kısmın ödenmemesi üzerine alacaklara karşılık Aydın İş Mahkemesi tarafından belediyeye ait makam aracı için haciz kararı verildi. Belediye ekipleri, makam aracının alınmaması için iş makineleriyle aracın çevresini kapattı.

'BELEDİYEYİ BORÇ BATAĞININ İÇİNE DÜŞÜRMÜŞLER'

Belediye Başkanı Aytekin Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2014’te başlayan dava süreci bizim dönemimizde sonuçlandı. İşçilerin alacakları yüzünden araç haczedilmek isteniyor. Beni ‘belediyenin borçlarını açıklıyorsun, sürekli borçlar hakkında konuşuyorsun’ diye eleştirenler görsünler. Belediyeyi borç batağının içine düşürmüşler" ifadelerini kullandı.

'GENELDE KENDİ ARACIMI KULLANIYORUM'

İyi niyetle yaptıkları protokol çerçevesinde borcu ödemeye çalıştıklarını belirten Kaya, "Buna rağmen bu tür işlemleri hak etmiyoruz. Bir iki gün geciktiği zaman avukatlar hemen işlemlere başlıyorlar. Ben makam aracına pek binmiyorum. Genelde kendi aracımı kullanıyorum ama üzüntü verici olan İncirliova Belediyesi'nin adının böyle bir durumla anılmasıdır" diye konuştu.

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belediye başkanının makam aracına haciz konuldu
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