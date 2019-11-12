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Belediye başkanı rekoru anlattı: 'Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz' diyorduk, bu sözümüz de yerde kalmamış oldu

'1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekoru dün Çorum'da 303 bin 150 fidan dikimiyle kırılarak, Türkiye adına tescil edildi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, rekoru kırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz' diyorduk. Hakikaten bu sözümüz de yerde kalmamış oldu" dedi.

Belediye başkanı rekoru anlattı: 'Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz' diyorduk, bu sözümüz de yerde kalmamış oldu

'1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekoru dün Çorum'da 303 bin 150 fidan dikimiyle kırılarak, Türkiye adına tescil edildi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, rekoru kırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz' diyorduk. Hakikaten bu sözümüz de yerde kalmamış oldu" dedi.

12 Kasım 2019 Salı 15:05
Belediye başkanı rekoru anlattı: 'Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz' diyorduk, bu sözümüz de yerde kalmamış oldu

Çorum'un Celilkırı mevkisindeki 156 hektarlık alanda hazırlanan sahada, dün rekor denemesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinlikte, Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye temsilcilerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisi ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyet görev aldı.

Etkinlikte ilk olarak, 232 bin 647 fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saat içinde en fazla fidan dikme rekoru' egale edilmeye çalışıldı. Denemede, 1560 dönümlük alanda 300 binden fazla fidan toprakla buluşturulup, 'Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlandı.

'1 saatte en fazla fidan dikme rekorunu kırdık'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum'daki fidan dikme etkinliğinde, 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimiyle rekor kırıldığını açıkladı. Pakdemirli, "Guinness rekor denemesine Çorum'da hep beraber şahitlik ettik. Daha önce Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanla '1 saatte en fazla fidan dikme rekoru'nu dün kırarak Türkiye adına tescil ettirmiş olduk" dedi.

'Çorumlunun yaptığını kimse yapmaz'

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte rekor kırılmasının sevincinin yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Hemşehrilerimize teşekkür ediyorum; çünkü dün itibarıyla orada herkes aynı noktaya kilitlenmişti. Bu hedefi yakalama ve geçme noktasında, büyük irade içinde akın akın alana geldiler. 1 saat içinde ilmek ilmek dokurcasına 303 bin ağacı toprakla buluşturdular. Bu gurur bizim hemşehrilerimizin gururu. Bu onur bizim hemşehrilerimizin onuru. 'Dünyanın merkezi' diyorduk Çorum'a, başka bir sözümüz daha vardı; 'Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz' diyorduk. Hakikaten bu sözümüz de yerde kalmamış oldu. Emeği geçenlerin tamamına teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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