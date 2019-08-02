Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100986
ALTIN
258.540
DOLAR
5.5882
STERLIN
6.7415
EURO
6.2014
Lise Mezunu 2500 Polis Alımına Kimler Başvurabilir?
Şirket Müdürlüğünden İstifa Edin, İşçi Maaşlarına Zam Yapın!
Polis Meslek Yüksekokulu başvuruları ne zaman? Şartları nelerdir? Nereden başvurulur?
CHP'den Ak Parti'ye Hodri Meydan: KRİZİN EN AĞIR BEDELİNİ MİLLETİMİZ ÖDÜYOR
Türkiye beşik gibi! Bir deprem daha oldu

Belediye Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı!

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken'e silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı bir kişi tarafından düzenlenirken silahla bacağından vurulan Osman Nuri Atçeken yaralandı.

Belediye Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı!

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken'e silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı bir kişi tarafından düzenlenirken silahla bacağından vurulan Osman Nuri Atçeken yaralandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 06:36
Belediye Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı!

 Evli ve iki çocuk babası olan Atçeken'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberine göre Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken makamına gelen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Bacağından vurularak yaralanan Osman Nuri Atçeken olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osman Nuri Atçeken'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden hızla kaçan şüpheli S.D, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

OSMAN NURİ ATÇEKEN KİMDİR?

Osman Nuri Atçeken, 1978 yılında Konya Emirgazi'de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Emirgazi'de, lise öğrenimini ise Konya Gazi lisesinde tamamlamıştır.

Üniversite sınavlarında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazanan Atçeken, 2001 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası askerlik görevini tamamlayıp Serbest Veteriner Hekim olarak klinik hekimligi yapmaya başlamıştır.

Mesleki birçok çalışmalara katılan Osman Nuri Atçeken Serbest Veteriner Hekimi, Akretide Veteriner Hekimi, Tarım Sigortaları Havuz Eksperliği ve Tarım Danışmanlığı gibi bir çok görevine devam etmektedir. 

Osman Nuri Atçeken, evli ve iki çocuk babasıdır.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'KPSS’de Tarih sorusu hatalı' iddiası
'KPSS’de Tarih sorusu hatalı' iddiası
Mehmet Şeker: Erdoğan, Bahçeli'ye bir ev hediyesi götürmüş
Mehmet Şeker: Erdoğan, Bahçeli'ye bir ev hediyesi götürmüş
9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim