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Belarus Büyükelçisi: Poganşev'in bilinci açıldı

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Ankara'da silahla vurularak yaralanan Büyükelçilik İdari İşler Müsteşarı Aleksandr Poganşev'in bilincinin açıldığını belirtti.

Belarus Büyükelçisi: Poganşev'in bilinci açıldı

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Ankara'da silahla vurularak yaralanan Büyükelçilik İdari İşler Müsteşarı Aleksandr Poganşev'in bilincinin açıldığını belirtti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:17
Belarus Büyükelçisi: Poganşev'in bilinci açıldı

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Ankara'da silahla vurularak yaralanan Büyükelçilik İdari İşler Müsteşarı Aleksandr Poganşev'in bilincinin açıldığını belirtti.

Belta haber ajansına konuşan Savinykh, Poganşev'in bilincinin açıldığını ve eşi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Savinykh, "Ameliyat başarılı geçti, meslektaşımız yoğun bakım ünitesinde tutuluyor. Bugün öğle saatlerinde bilinci açıldı ve eşiyle görüştü" dedi.

Savinykh, Poganşev'in durumunun ağır olmasına rağmen stabil olduğunu ve doktorların ümit verici konuştuğunu aktardı.

Büyükelçilik İdari İşler Müsteşarı Aleksandr Poganşev, tartıştığı komşusu tarafından silahlı saldırıya uğramış, emekli albay olduğu belirlenen saldırgan daha sonra intihar etmişti.

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belarus büyükelçisi poganşev in bilinci açıldı
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