Belarus Büyükelçisi: Poganşev'in bilinci açıldı

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Ankara'da silahla vurularak yaralanan Büyükelçilik İdari İşler Müsteşarı Aleksandr Poganşev'in bilincinin açıldığını belirtti.

Belta haber ajansına konuşan Savinykh, Poganşev'in bilincinin açıldığını ve eşi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Savinykh, "Ameliyat başarılı geçti, meslektaşımız yoğun bakım ünitesinde tutuluyor. Bugün öğle saatlerinde bilinci açıldı ve eşiyle görüştü" dedi.

Savinykh, Poganşev'in durumunun ağır olmasına rağmen stabil olduğunu ve doktorların ümit verici konuştuğunu aktardı.

Büyükelçilik İdari İşler Müsteşarı Aleksandr Poganşev, tartıştığı komşusu tarafından silahlı saldırıya uğramış, emekli albay olduğu belirlenen saldırgan daha sonra intihar etmişti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA