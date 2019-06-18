Bekçilik Yazılı sınavında Adaylara ne sorulacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2019 yılı için 8 bin bekçialımı başvurularını aldı. Bekçi adayları sağlık işlemlerinin ardından yazılı sınava katılacaklar.

Bekçi alımı için yazılı sınav ne zaman yapılacak?

Bekçi adayları için yazılı sınav tarihi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilecek. Başkanlık resmi internet sitesinden yayımlacağı duyuru ile sınav giriş belgeleri ile sınavın tarih ve saatini açıklayacak. Bu konuda resmi bir açıklama olmamasına rağmen sınavın Temmuz ayı başında olması bekleniyor.

2019 yılı bekçi alımı yazılı sınav soruları

Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları için adaylara hangi derslerden soru sorulacağı belli. Belli bir mevzuata göre gerçekleştirilecek sınav kapsamında adaylar 7 farklı dersten soru yanıtlayacaklar. Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Genel Kültür alanlarından soru yanıtlayacak adaylar toplam 100 soru cevaplandıracaklar. Adaylara 100 soruluk sınav için 120 dakika süre veriliyor. Bu süre içinde adayların sınavdan başarılı olmak için en az 50 puan alması gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Bekçi alımlarında 100 soruluk sınavda oluşan soru dağılımı şu şekildeydi:



- Türkçe için sorulan soru sayısı: 20



- Matematik için sorulan soru sayısı: 20



- Sosyal Bilgiler için sorulan soru sayısı: 20

- Fen Bilgisi için sorulan soru sayısı: 20



- Hayat Bilgisi için sorulan soru sayısı: 20



- Genel Kültür için sorulan soru sayısı: 20

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