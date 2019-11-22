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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bekçi olabilme hayali ile sözlü mülakatlara katılan adaylar Polis Akademisi'nden gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, 2019 bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi'nden müjdeli haber geldi mi? .

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bekçi olabilme hayali ile sözlü mülakatlara katılan adaylar Polis Akademisi'nden gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, 2019 bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi'nden müjdeli haber geldi mi? .

22 Kasım 2019 Cuma 10:53
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?
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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakatlar olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilen bekçi alımlarında geri sayım başladı. 2019 1. dönem kapsamında ilk iki aşamayı da başarıyla tamamlayan adayların katıldıkları sözlü mülakatların sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, Polis Akademisi'nden müjdeli haber geldi mi? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

BEKÇİLİK SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre veriliyor. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebiliyor.
Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

2020 itibari ile memur maaşlarına yapılan yüzde 4+4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.

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