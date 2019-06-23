Bekçilik Sınavının Konuları Belli Oldu!

2019/1 ve 2019/2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınav tarihi ve sınava giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih ile birlikte bekçilik sınavında sorulacak sorular da belli oldu. İşte detaylar...