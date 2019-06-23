Bekçilik Sınavının Konuları Belli Oldu!

2019/1 ve 2019/2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınav tarihi ve sınava giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih ile birlikte bekçilik sınavında sorulacak sorular da belli oldu. İşte detaylar...
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır.
2019/2. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU
SINAVIN ADI 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı
SINAV MERKEZİ Ankara, İstanbul
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, saat 14.00
SINAV GİRİŞ BELGESİ Adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.
SINAV UYGULAMASI 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır.
BEKÇİLİK YAZILI SINAV KONULARI BELLİ OLDU
Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.
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