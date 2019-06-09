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Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?

Bekçilik sınavı için geri sayım sürüyor. İkamet ettikleri şehirler ön mülakata giren ve sonraki aşama için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan duyuruyu bekleyen adaylar, internet üzerinden bekçilik sınavının gerçekleşeceği tarihi sorguluyor. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?

Bekçilik sınavı için geri sayım sürüyor. İkamet ettikleri şehirler ön mülakata giren ve sonraki aşama için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan duyuruyu bekleyen adaylar, internet üzerinden bekçilik sınavının gerçekleşeceği tarihi sorguluyor. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

09 Haziran 2019 Pazar 22:11
Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?

Bekçilik sınavının bir parçası olan yazılı sınav için gözler Polis Akademisi resmi internet sitesine çevrildi. Milyonlarca kişinin büyük bir umutla sonraki aşaması için beklenti içerisinde olduğu bekçilik için yazılı sınav, sonraki aşamalar için önemli bir rol oynayacak. Peki, bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Bekçi alımı sınavı, geçtiğimiz dönem alınan başvurularda, müracaatların son gününden yaklaşık üç ay sonra gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bu dönem gerçekleştirilecek olan sınavın haziran ayının son günleri ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması öngörülebilir.

Konuyla ilgili Polis Akademisi Başkanlığından herhangi bir bilgi gelmesi halinde detaylar haberimize eklenecektir.

BEKÇİ ALIMI İÇİN PARKUR NASIL OLACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:

Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;

1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,

2-)Lastik içerisinden geçme,

3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,

4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,

6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu, 

7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.

Bu aşamaları;

40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,

41 saniyede tamamlayanlar 95,

42 saniyede tamamlayanlar 90,

43 saniyede tamamlayanlar 85,

44 saniyede tamamlayanlar 80,

45 saniyede tamamlayanlar 75,

46 saniyede tamamlayanlar 70,

47-48 saniyede tamamlayanlar 65,

49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.

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