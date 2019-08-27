Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
96381
ALTIN
287.605
DOLAR
5.8242
STERLIN
7.1507
EURO
6.4639
KYK Borçları Siliniyor mu? Meclisten Ne Zaman Çıkacak? KYK Geri Ödeme Nasıl Yapılır?
TOKİ'den 13 Bin TL Peşinatla Konut!
PTT KPSS'siz Personel Alım Şartları Belli Oldu! Hangi Bölümlere Alım Yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 17 Bin 689 Memur Alacak! Alımlar Ne Zaman Yapılacak?
Vasıflı-Vasıfsız 50 Bin Kişi Alınacak! İlanlar Yayınlandı!

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav soru ve cevapları yayınlandı

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına katılım sağlayan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı soru ve cevapları ile Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı…

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav soru ve cevapları yayınlandı

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına katılım sağlayan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı soru ve cevapları ile Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı…

27 Ağustos 2019 Salı 15:59
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav soru ve cevapları yayınlandı

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, ilk sınavda yeterli başarı puanının alınamaması sebebiyle 24/08/2019 tarihinde yeniden yapılmıştı. Şimdi sınava katılan pek çok aday, bekçilik sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Adaylar, Bekçilik sınav soru ve cevaplarına ulaşarak sınavdan ortalama ne kadar not alabileceklerini hesaplayabilirler. İşte, 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı soru ve cevapları ile bekçilik sınav açıklanma tarihi…

2019/2. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI SORU VE CEVAPLARINA ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemiyor.120 dakika süren sınavda farklı kategorilerden 100 soru soruldu. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 05 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 09 Eylül 2019 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır.

SINAV İTİRAZLARI İÇİN…

24/08/2019 tarihinde yapılan 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz dilekçelerini 28 Ağustos 2019 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştıracaklardır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 04 Eylül 2019 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
bekçilik sınav sonuçları zaman açıklanacak bekçilik sınav soru cevapları yayınlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Yüz nakli olmak isteyen Leyla'nın doktoru: Uyumlu donörü bekliyoruz
Yüz nakli olmak isteyen Leyla'nın doktoru: Uyumlu donörü bekliyoruz
Eşini konuşma vaadiyle çağırıp, sokak ortasında boğazından bıçakladı
Eşini konuşma vaadiyle çağırıp, sokak ortasında boğazından bıçakladı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim