Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! 2019 Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı

Son dakika haberi... Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! 25 Ağustos tarihinde Polis Akademisi ve MEB işbirliği ile bekçilik yazılı sınavı yapıldı. Polis Akademisi (PA) bekçilik sınavında çıkan soruların cevapları geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Şimdi gözler bekçilik sınav sonuçlarında. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ise Polis Akademisi resmi sitesinden yapılacak duyuruyu bekliyor.Bekçilik sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

SON DAKİKA HABERİ... BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bekçilik sınav sonuçları Polis Akademisi resmi sitesi olan 'pa.edu.tr' adresi üzerinden yayınlandı. Aşağıdaki linkten bekçilik sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Polis Akademisi'nin konu ile ilgili açıklamasının tamamı şöyle:

"24/08/2019 tarihinde yapılan 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz dilekçelerini 28 Ağustos 2019 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştıracaklardır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 04 Eylül 2019 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Sınav sonuçları 05 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 09 Eylül 2019 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır."

BEKÇİLİK MÜLAKAT NE ZAMAN?

Binlerce adayın araştırdığı bekçilik alımında son aşamaya gelindi. Yazılı sınavın ardından ikinci aşama olan spor mülakatları tamamlandı ve son aşama olan sözlü mülakatların tarihi beklenmeye başlandı. Bekçilik mülakat sınavı ile ilgili beklenen tarih henüz açıklanmadı.Bekçilik mülakat tarihlerinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

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