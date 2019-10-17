Bekçilik Mülakat sonuçları İçin Heyecan Dorukta! Bekçilik Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, 30 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında sözlü mülakatlara katılan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Göreve başlamak için sabırsızlanan adaylar, yazılı ve fiziki yeterlilik sınavının ardından katıldıkları sözlü mülakatların sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik mülakatları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçların ne zaman açıklanacağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona edi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ ÜLKE GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLIYOR

Türkiye genelinde görev alan 70'i kadın 21 bin 311 çarşı ve mahalle bekçisi, kentlerin güvenliğine önemli katkı sağlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde katıldığı bir etkinlikte, 1966 yılında düzenlenen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile bekçiliğin resmiyet kazandığını söyledi.

Tuncer bekçilerin, polisin iş ve işlemlerinde yardımcı unsur olarak görev aldığını, 1995 yılına kadar emniyet teşkilatında çalıştığını anlatarak, 2016 yılı itibarıyla tekrar mahalle kültürünün kazanılması ve güvenliğinin sağlanması, aynı zamanda polisin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması kapsamında yeniden bekçi alımlarına başlanıldığını ifade etti.

Bekçilerin göreve başlamasından sonra Türkiye genelinde özellikle mala karşı suçlarda (evden, otodan hırsızlık gibi) ciddi anlamda azalma gözlendiğini vurgulayan Tuncer, bu durumun memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

"ÜLKEMİZDE 21 BİN 311 ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ GÖREV YAPMAKTADIR"

Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Biber de Türkiye'de destekleyici polisliğin işleyişi ve yasal yapısı hakkında bilgi vererek, "Çarşı ve mahalle bekçileri emniyet teşkilatımız bünyesinde görev yapar, özellikle geceleri yaya devriye olarak görevlerini ifa eder. Suçun önlenmesi, meydana gelen suçun şüphelilerinin etkin şekilde yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin düzenli bir şekilde sağlanması için görev yapar." ifadesini kullandı.

Bekçilerin 2016 yılı haziran itibarıyla öncelikli olarak 6 ilde göreve başladığını dile getiren Biber, bu illerin İstanbul, Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin ve Hakkari olduğunu söyledi.

Biber, bu yılın mart ayından itibaren bekçilik sisteminin 81 ilde aktif hale getirildiğine dikkati çekerek, "Halen ülkemizde 21 bin 241 erkek, 70'i kadın olmak üzere 21 bin 311 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Biber, kadın bekçilerin 65'inin polis merkezlerinde görev yaptığı aktardı.

EN FAZLA BEKÇİ 19-29 YAŞ ARALIĞINDA

Biber, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaş gruplarına göre ayırdığımızda 19-29 yaş arası 13 bin 783, 30-49 yaş arası 6 bin 17, 50-55 yaş arası 827, 55-60 yaş arasında 684 çarşı ve mahalle bekçisi bulunmaktadır. Çarşı ve mahalle bekçilerinin eğitim durumlarına bakıldığında 12 bin 911'i lise mezunu, 7 bin 196'sı lisans mezunu. 35 bekçi yüksek lisans yapıyor. İlk ve ortaokul mezunu bin 169 çarşı ve mahalle bekçisi bulunmaktadır."

Biber 2016'dan sonra alınan bekçi sayısının 19 bin 610 olduğunu dile getirdi.

2018 Ağustos itibarıyla çarşı ve mahalle bekçilerinin ülke genelindeki faaliyetlerine de değinen Biber, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıllık geçerli sürede bekçiler uygulamalar esnasında 20 milyon 445 bin 334 şahsı sorgulamışlar. Bu şahıslardan 123 bin 230'una adli işlem yapılmış, sorgulanan şahıslardan 36 bin 832'sinin aranması çıkmış, 2 bin 436 hırsızlık olayına müdahale edilmiş, 19 yaş üstü bin 925 kayıp şahıs bulunmuş, 686 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edilmiştir. Ayrıca, 191 bin 246 gram toz uyuşturucu, 19 bin 316 adet hap ve uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yine ruhsatsız olarak 16 adet uzun namlulu silah, bin 260 tabanca, 2 bin 116 kurusıkı tabanca, 462 av tüfeği, 15 bin 192 mermi ele geçirilmiş. Bunun dışında 4 el yapımı patlayıcı, 6 el bombası, 8 molotofkokteyli ile 2 bin 394 tabanca şarjörü ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirilmiştir."