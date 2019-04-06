Bekçilik başvuruları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sınavı ne zaman?

Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sınavı ne zaman? başvurularını tamamlamış adaylar bu sorunun yanıtına kilitlenmiş durumda. Türkiye'nin pek çok il ve ilçe merkezinde gerçekleşen bekçilik başvurularının ne zaman sonuçlanacağı heyecanla bekleniyor. Başvuruların ardından sınava girecek olan adaylar, bir yandan başvuru sonuçlarını beklerken bir yandan da sınava hazırlanıyorlar. Peki, bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sınavı ne zaman? İşte adayların heyecanla beklediği ve merak ettiği konuların detayları...

Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımı başvuruları 1 Nisan tarihinde son bulmuştu. Başvuruların açıklanacağı tarihle ilgili kesin bir açıklama yapılmamakla birlikte, önceki dönemlerdeki başvuruların açıklanma süresine bakıldığında, Bekçilik başvurularının 15 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor. Ancak bu tarih, Polis Akademisi ve ilgili kurumların yoğunluk durumuna göre daha erken veya daha geç bir zamanda olabilir.

Bekçi alımı sınavı ne zaman?

Bekçi sınavının ne zaman olacağı ile ilgili kesin bir açıklama olmamakla birlikte, geçtiğimiz dönemlerdeki sınavların gerçekleşme tarihine bakıldığında, bekçilik müracatlarının tamamlanmasının akabinde gelen üç ay sonra sınavlar yapılmıştı. Bu duruma göre, bu dönem gerçekleşecek bekçi alımı sınavının haziran ayının sonunda veya temmuz ayının başında olacağı beklenmektedir.

Bekçi alımı sınavıyla ilgili Polis Akademisi tarafından gelecek duyuru ve ilanlar ivedilikle haberimize eklenecektir.

Bekçi alımı sınavı nasıl olacak?

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.

Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.