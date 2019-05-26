Bekçilerin İsimleri Değişecek mi?

Bekçi alımlarına hız verildiği günden bu yana sokaklarda devriye atan bekçileri daha fazla görmeye başladık. Yetkileri polislerle aynı olan ancak bazı ufak detaylarda ayrılan bekçilere 'Gece Kartalları' ismi veriliyor. Bekçiler tıpkı polisler gibi eğitim görüyor, tıpkı polisler gibi sağlık kontrollerinden geçiriliyorlar. Bu noktada bekçi olanlar ve bekçi olmak isteyenler bekçilerin isimlerinin değişmesi gerektiğini düşünüyor.

BEKÇİ ALIMLARINDAN SONRA SUÇ ORANLARI AZALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sık sık tekrarlanan bekçi alımları ile suç oranının düştüğü Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtları ile de sabitlendi. Büyük şehirlerde büyük oranlarda suç oranlarının bekçi alımlarından sonra azaldığı ifade ediliyor.

Sürekli gece mesaisi yapan bekçilere Gece Kartalları ismi veriliyor.

"İSMİ GECE POLİSİ OLSUN"

Bekçi olmak isteyenler veya bekçiler Bekçi isminin görevlerini yaptıkları esnada bazen olumsuzluklar yaşattığını ifade ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında bekçilerin polislerle aynı eğitimleri aldıklarını ve aynı yetkilere sahip olduklarını ifade etmişti.

Bakan Soylu'nun bu açıklamasının ardından 'madem polislerle aynı yetkilere sahip, madem polislerle aynı eğitimler alınıyor, ismi gece polisi olsun' talepleri dillendirilmeye başlandı.

"GECE POLİSİ OLURSA DAHA CAYDIRICI OLUR"

Vatandaş bekçilerin adında polis ifadelesinin geçmesi halinde bekçilerin daha dikkate alınacağı ve suç oranını daha da azaltma noktasında caydırıcı olacağını belirtiyor.

BEKÇİLERİN İSİMLERİ DEĞİŞMELİ Mİ?

Bekçilerin isimleri değişmeli konusunda sosyal medyada birçok yorum bulunuyor. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bekçilerin isimleri değişmeli mi? Değişmeli ise isim öneriniz nedir?

Yorum bölümünden iletebilirsiniz.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA