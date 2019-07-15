Bekçi Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu!

İçişleri Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecek Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının sonuçları ve sınav soruları ile cevap anahtarı duyurusu için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sınava giren adayların en çok merak ettiği sorunun başında sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan bekçi alım duyurularının detaylarında sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair tarih yer alıyor. İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın 2019/1 ve 2019/2 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 14/07/2019 pazar günü gerçekleştirildi. 8 şehirde gerçekleştirilen sınava adayların yoğun ilgisi vardı. Sınavın sona ermesinden sonra binlerce bekçi adayı sınav sonuçları ve sınav soruları ile cevap anahtarı duyurusunun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

BEKÇİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen yazılı sınava ait sorular ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Sınav sonuç tarihi de netleşmiş oluyor. MEB tarafından yapılan bilgilendirmede Bekçi alımı yazılı sınav sonuçlarının 7 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacağı belirtildi. Bekçilik Yazılı Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak.

Bunla ilgili yapılan bilgilendirmelerde şu ifadeler kullanılmıştı; "Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.'

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