Bekçi İlanı 6 Mart'ta Yayınlanacak! Başvuru Nasıl Yapılır?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce yaptığı açıklamalarda 8 bin bekçi alımı yapılacağını, bekçi alım ilanının ise mart ayı başında yayınlanacağını belirtmişti. Ancak net bir tarih vermemişti. Bakan Soylu bugün yaptığı açıklamada 6 Mart 2019 Çarşamba günü 8 bin bekçi ilanının yayınlanacağını açıkladı. Bekçi ilan tarihi belli oldu ancak bekçi alım başvuru şartları neler olacak, bekçi başvuruları nasıl ve nereden yapılacak gibi sorular cevap bekliyordu.

KPSS Cafe olarak 8 bin bekçi alımı için başvuruların nereden yapılacağını, nasıl yapılacağını ve bekçi başvuru şartlarının ne olacağını açıklıyoruz.

BEKÇİ BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Bekçi olmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında bekçilik başvurusu nereden yapılır sorusu yer alıyor. Bekçi alımları İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılıyor. Bekçi alım ilanları da yine Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanıyor. Polis Akademisi Başkanlığı 6 Mart 2019 Çarşamba günü gün içerisinde bekçi ilanını yayınlayacak. Başvurular bu ilanını yayınlanmasından sonra pa.edu.tr isimli web sitesi üzerinden t.c kimlik numarası vee-devlet şifresi ile yapılacak.

BEKÇİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi alım başvuruları için en çok tartışılan konulardan birisi de mezuniyet şartı oldu. Bekçi alımlarındaki mezuniyet şartına açıklık getirmek için Bekçi Alımında Mezuniyet Şatı Nedir? İşte Merak Edilen Sorunun Cevabı! başlıklı bir haber yayınlamıştık. Mezuniyet şartını merak eden adaylar haberimizi okuyabilirler.

2019 yılında alınacak 8 bin bekçi için muhtemel başvuru şartları şöyledir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak, Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,



Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak), Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

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