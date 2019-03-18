Bekçi Başvuru Ücreti Açıklandı! İşte Bekçi Başvuru Ücreti 2019!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından en az lise mezunu 8 bin 187 bekçi alımı için başvurular başladı. Bekçi alımına ilişkin başvuru ekranı bugün açıldı. Ayrıca bekçi alımı başvuru ücretleri beklenin üzerinde açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin bekçi alımı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Bekçi alımı için en az lise mezunu olan adaylar başvuru yapabiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımına ilişkin detayları aşağıda paylaştığımız başvuru kılavuzu aracılığı ile görüntüleyebilirsiniz.

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımına ilişkin sınav ücretleri ve sınav ücretlerinin nereye yatırılacağı belli oldu.

SINAV ÜCRETİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz yıl bekçi alımına ilişkin sınav ücreti 100 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl için de sınav ücretinin 125 TL olarak açıklanması bekleniyordu ancak beklenen olmadı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sıbnav ücreti 130 TL olarak açıklandı.

EGM bekçi alımı kapsamında başvuru yapacak olan adyalar sınav ücretlerini 18 Mart 2019 tarihi ile 1 Nisan 2019 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesaba yatıracaklardır.

GENEL ŞARTLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü çarşı ve mahalle ekçisi alımı için başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmadığı halde başvuru yapan adaylar eleneceklerdir. Bu bağlamda adaylarda şu şartlar aranmaktadır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

İlana başvuru yapacak ve başvuru kılavuzuna ulaşmak isteyen adaylar buraya tıklayarak kılavuza ulaşabilirler.