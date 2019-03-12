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Bekçi Alımlarında Bir İlk! Bakan Açıkladı!

8 Bin bekçi alımı ile ilgili adaylar ilanın yayınlanması için heyecanla beklerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yeni bekçi alım açıklaması yapıldı. "Bu bir ilk olacak" diyen Bakan Soylu, köylere de bekçi alınacağını açıkladı.

Bekçi Alımlarında Bir İlk! Bakan Açıkladı!

8 Bin bekçi alımı ile ilgili adaylar ilanın yayınlanması için heyecanla beklerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yeni bekçi alım açıklaması yapıldı. "Bu bir ilk olacak" diyen Bakan Soylu, köylere de bekçi alınacağını açıkladı.

12 Mart 2019 Salı 23:29
Bekçi Alımlarında Bir İlk! Bakan Açıkladı!

8 Bin bekçi alımı ile ilgili adaylar ilanın yayınlanması için heyecanla beklerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yeni bekçi alım açıklaması yapıldı. "Bu bir ilk olacak" diyen Bakan Soylu, köylere de bekçi alınacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada bekçilikte bu yıl bir ilk olacağını söyledi. Kızılcahamam'da konuşan Soylu, Cumhur İttifakı adaylarına oy istedi. Bekçi alımında bu yıl bir ilk yaşanacağını söyleyen Soylu, 8 bin yeni bekçi alımı yapılacağını söyledi.

KÖYLERE DE BEKÇİ ALINACAK

Soylu, bekçi alımına ilişkin yaptığı konuşmada, Ankara ve İstanbul'da bazı bölgelerdeki köylere de bekçi alımı yapılacağını söyledi. Daha önce yapılan alımlarda bekçiler şehir merkezlerinde ve ilçe merkezlerinde istihdam ediliyordu. Bu alımda ise Ankara ve İstanbul'a yapılacak bekçi alımında köylerde de görevlendirmeler yapılacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.03.2019 23:43
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