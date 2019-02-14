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Bekçi alımı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak?.

Bekçi alımı için heyecanlı ve meraklı bekleyiş devam ediyor 2018 yılında 2019'da bekçi alımı yapılacağı bilgisinin paylaşılmasından sonra bekçi olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarına hız verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Soylu'nun açıklamasına, 8 bin bekçi alımı yapılacak. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Bekçi alımı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak?.

Bekçi alımı için heyecanlı ve meraklı bekleyiş devam ediyor 2018 yılında 2019'da bekçi alımı yapılacağı bilgisinin paylaşılmasından sonra bekçi olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarına hız verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Soylu'nun açıklamasına, 8 bin bekçi alımı yapılacak. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak?

14 Şubat 2019 Perşembe 08:00
Bekçi alımı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak?.

Bekçi alımı için heyecanlı ve meraklı bekleyiş devam ediyor 2018 yılında 2019'da bekçi alımı yapılacağı bilgisinin paylaşılmasından sonra bekçi olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarına hız verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Soylu'nun açıklamasına, 8 bin bekçi alımı yapılacak. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak?

2019 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan bekçi alımı kadro ihdasının ardından, başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Son zamanların en popüler meslekleri arasında yer alan bekçilik görevinin icra etmek isteyen vatandaşların alımların ne zaman yapılacağı sorusuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi. Peki, 8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

8 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Çarşı ve mahalle bekçiliği için Bakan Soylu'dan açıklama geldi. Vatandaşların merakla beklediği bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda sorular böylelikle yanı buldu. Buna göre, 8 bin bekçi alımı için ilan 2019 Mart ayında ilana çıkacak. Başvuru tarihi ve tüm detaylar da mart ayında yayınlanacak ilan ile birlikte belli olacak.

2019 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Türk vatandaşı olmak,

* Lise mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

* Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

* Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

* Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

* Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitimkurumlarından çıkarılmamış olmak,

* Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

* Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.02.2019 12:51
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Mehmet 4 saat önce

Normalde 6 ayda bir yapilan bekçi alimi ne olduda 2-3 ayda bire düştü. Sırf kendi akrabaları eş-dost hemencecik girsin diye bütün kadroları doldurma niyetindeler.Belki bir sonraki bekçi alimi 2020-2021 olur bilmem,belki bu kadar alinacak sayi bile kalmayacak.Şimdiden mağdur olan tüm arkadaşlarima geçmiş olsun

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Sefa 4 saat önce

Bi lise mezunu yazıyorsunuz bi ilkokul mezunu hangisine inanıcaz

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