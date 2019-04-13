Bekçi alımı için başvuru dilekçesi nasıl yazılır? Bekçi alımı evrakları neler?

Bekçi alımı için başvuru dilekçesi nasıl yazılır? Bekçi alımı evrakları nasıl doldurulur? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Polis Akademisi'nden gelen haberle, bekçi olmak isteyenlerin uzun zamandır yaşadığı bekleyiş son buldu ve bekçi alımı sınav yerleri adayların erişimine açıldı. Adaylar Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden E-Devlet şifresiyle sınav giriş yerlerini öğrenebilecekler. Yapılan duyuruda ise, bekçi adaylarının hazırlaması gereken dilekçe ve bazı evraklardan bahsediliyor. Peki, Bekçi alımı için başvuru dilekçesi nasıl yazılır? Bekçi alımı evrakları nasıl doldurulur? İşte, bekçi alımı sınav yerleri ve gerekli evraklar hakkında bazı bilgiler...

Bekçi alımı için başvuru dilekçesi nasıl yazılır?

Başvuru formuna ulaşmak isteyen adaylar öncelikle sınav giriş ekranında yer alan dosyaları indirmeliler.Adaylar, tüm bilgileri kendi el yazısıyla yazmalı. Yeni kimliğe sahip adaylar aşağıdaki linke tıklayarak başvuru esnasında talep edilen cilt/aile/sıra no bilgilerine ulaşabilirler.

Evli olan adaylar eşine ait bilgilere de dilekçede yer vermeli

Adli sicil kaydı bölümüne, 'Adli sicil kaydı yoktur' veya sicil kaydı varsa 'Adli sicil kaydı vardır' yazmalı.

Siyasi parti üyeliği bulunanlar, 'Siyasi parti üyeliğim vardır' bulunmayanlar ise 'Siyasi parti üyeliğim yoktur' yazarak beyanda bulunulmalı.

Mezun olunan son okul bilgileri, ikametgah adresi gibi bilgileri doldurulduktan sonra dilekçenin altında imza atılarak dilekçe tamamlanır. Tarih bölümüne ise evrak teslim tarihi yazılmalı.

Dilekçenin en üstündeki bölüme ise sınav giriş belgesinde yer alan okulun ismi eklenmeli. Böylelikle bekçi alımı başvuru dilekçesi tamamlanmış olur.

Bekçi alımı evrakları neler?

1 - Sınav giriş belgesi,

2 - Sınav başvuru dilekçesi, (Sınav giriş yerleri ekranındaki linkten indirilerek aday tarafından doldurulacaktır.)

3 - T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport)

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4 - Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili kurumda alınan denklik belgesi)

5 - Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge, (Nüfus Müdürlüklerinden alınan onaylı belge)

6 - Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

7 - Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,

8 - Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği

9 - Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

10 - Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,

11 - Yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için yaş düzeltme belgesi (onaylı)

12 - . Sağlık Bilgi Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgi Formu ile birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna sunmak zorundadır.) (Sınav giriş ekranındaki linkten indirilerek aday tarafından doldurulacaktır.)

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