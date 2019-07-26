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Behzat Ç.'nin senaristi yanıtladı: Dizi FETÖ'den dolayı mı kaldırıldı?

Dün akşam yeni sezonun ilk bölümüyle hayranlarıyla buluşan Behzat Ç.'nin senaristi Ercan Mehmet Erdem, verdiği röportajda 'Dizi FETÖ'den dolayı mı kaldırıldı?' sorusuna cevap verdi.

Behzat Ç.'nin senaristi yanıtladı: Dizi FETÖ'den dolayı mı kaldırıldı?

Dün akşam yeni sezonun ilk bölümüyle hayranlarıyla buluşan Behzat Ç.'nin senaristi Ercan Mehmet Erdem, verdiği röportajda 'Dizi FETÖ'den dolayı mı kaldırıldı?' sorusuna cevap verdi.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:22
Behzat Ç.'nin senaristi yanıtladı: Dizi FETÖ'den dolayı mı kaldırıldı?

Önceki akşam galası yapılan ve dün 6 yıl aradan sonra ilk bölümüyle hayranlarıyla buluşan Behzat Ç. Bir Ankara Polisyesi'nin oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ile senarist Ercan Mehmet Erdem, Haber Global'den Özge Uzun'a röportaj verdi.

'BİZ SADECE FETÖ'YÜ İŞLEMEDİK'

Erdem, "Dizi FETÖ'den dolayı mı kaldırıldı?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: "Tam olarak bundan dolayı kalktı diyemem. Biz sadece FETÖ'yü işlemedik. Bir sürü konuyu işledik, onlardan biri de buydu. İleri görüşlüymüşüz de diyebiliriz ama çok net gözüküyordu her şey. Biz sadece dile getirme cesaretini gösteriyorduk."

'YENİ SEZONDA GÜNCEL MESELELER VAR'

Yeni sezon hakkında bilgi veren Erdem, "Yeni sezonda da 15 Temmuz var, KHK'lılar var. Güncel meselelerin bir çoğu var" dedi.

ANİ FİNAL YAPMIŞLARDI

Üç sezon boyunca yayında kalmış ve efsane haline gelmiş olan dizi 17 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan 96. bölümüyle ani bir kararla final yapmıştı. Dizide Behzat Ç., müdürün emniyet içindeki kritik noktalara polisleri görevlendirdiği, bilgi sızdırdığını anlatıyordu.

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