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Behzat Ç.'den yeni fragman: Melih Gökçek bile gitti

Behzat Ç., yeni bölümleriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 25 Temmuz tarihinde yayınlanacak dizinin fragmanındaki Melih Gökçek ayrıntısı ise dikkat çekti.

Behzat Ç.'den yeni fragman: Melih Gökçek bile gitti

Behzat Ç., yeni bölümleriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 25 Temmuz tarihinde yayınlanacak dizinin fragmanındaki Melih Gökçek ayrıntısı ise dikkat çekti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:13
Behzat Ç.'den yeni fragman: Melih Gökçek bile gitti

'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’, yeni bölümleriyle BluTV’de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 25 Temmuz tarihinde yayınlanacak diziden bir önizleme videosu paylaşıldı.

Yayınlanan yeni fragmana göre Behzat Ç. Cinayet Büro’ya geri dönüyor fakat hiçbir şeyin bıraktığı gibi olmadığını görüyor.

Fragmanda bir dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek’in adı da anılıyor. Behzat Ç.'nin "Melih Gökçek gitti bile gitti" dediği duyuluyor. 

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.07.2019 10:21
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behzat ç den yeni fragman melih gökçek bile gitti
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