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Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor

AK Parti'nin bedelli askerliğin de içinde yer alacağı askerlik sistemiyle ilgili çalışmasında ayrıntılar netleşmeye başladı.

Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor

AK Parti'nin bedelli askerliğin de içinde yer alacağı askerlik sistemiyle ilgili çalışmasında ayrıntılar netleşmeye başladı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:13
Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor

Askerliğin eğitim durumuna göre 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler halinde yapılması üzerinde durulan yeni çalışmaya göre, bu sürelerde askerlik yapması gereken yükümlüler, ‘bedelli’ olarak nitelendirilebilecek 1 aylık temel hizmetini tamamlaması koşuluyla diğer süreleri bedelini ödeyerek askerlik hizmetini yapmış sayılacak.

Bedelli askerlik için yaş koşulu aranmayacak. Askerlik hizmeti sırasında orduda kalmak isteyenler, süresini tamamladıktan sonra 3 yıllığına ‘sözleşmeli subay’ olarak istihdam edilebilecek. Bu süre sonunda uygun görülenler kadrolu olarak subaylığa geçiş yapabilecek. Üzerinde çalışmaları süren taslak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayı alındıktan sonra Meclis gündemine getirilecek. Ancak bunun seçimden önce TBMM’ye gelmesi beklenmiyor.

Son Güncelleme: 13.02.2019 18:50
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bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor
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