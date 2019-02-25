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Bedelli Askerlik Yüksek Lisansı Vurdu!

Bedelli askerlik kanunun çıkması, yüksek lisans programının hem devlet üniversitelerinde hem de özel üniversitelerde başvuru oranını azalttığı görüldü.

Bedelli Askerlik Yüksek Lisansı Vurdu!

Bedelli askerlik kanunun çıkması, yüksek lisans programının hem devlet üniversitelerinde hem de özel üniversitelerde başvuru oranını azalttığı görüldü.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:49
Bedelli Askerlik Yüksek Lisansı Vurdu!

Bedelli askerlik kanunun çıkması, yüksek lisans programının hem devlet üniversitelerinde hem de özel üniversitelerde başvuru oranını azalttığı görüldü.

Yüksekokul eğitimlerini tamamladıktan sonra öğrencilerin, üniversitelerin yüksek lisans bölümüne başvurup kendilerini hem kişisel hem mesleki alanda geliştirmeleri bilim ve eğitim dünyası için son derece önemli.

Ancak ülkemizde bu amaçlar doğrultusunda farklı amaçlar için de yüksek lisansa başvuran öğrenci sayısı her geçen gün giderek artıyor. Örneğin; askerlikten kurtulmak için yüksek lisansa başvuran öğrenci sayısı çok fazla.

Yüksek lisans eğitimi alanlar, belli bir süre daha askerliğini erteleyebilme imkanına sahip oluyorlar.

Askere gitmek istemeyen bir kişi, yüksek lisans eğitimi için devlet üniversitelerine ortalama 4 bin TL civarında bir para öderken, özel üniversitelere ise bu rakam 15 bin TL civarına kadar çıkabiliyor.

YÜZDE 50 ORANINDA AZALMA VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile bedelli askerliğin çıkması, 2019 yılında ciddi oranda yüksek lisans başvurularını azalttı.

Bu sayı hemen hemen devlet üniversitelerinde başvuru oranlarını yüzde 60 oranında azaltırken, özel üniversitelerde ise yüzde 50 gibi bir orana düşürdü.

Bu sebepten dolayı, üniversitelerin gelir kaynağı da olumsuz bir şekilde etkilenmiş oldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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