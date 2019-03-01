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Bedelli askerlik celp tarihlerinde değişiklik yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.

Bedelli askerlik celp tarihlerinde değişiklik yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.

01 Mart 2019 Cuma 13:26
Bedelli askerlik celp tarihlerinde değişiklik yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.

Bedelli askerlikte 16. ve 19. dönem sevk tarihlerinde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişikliğe göre 16. dönemde temel askerlik eğitimi alacakların 30 Mart olan sevk tarihi 3 nisan olarak güncellendi.

19. dönem için 20 Nisan'da birliklere teslim olacak yükümlüler de yapılan değişik gereği 22 Nisan'da gidecekler.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre; 30 Mart 2019 olan 16. dönem sevk tarihi, 3 Nisan 2019 olarak, 20 nisan 2019 olan 19. dönem sevk tarihi ise 22 Nisan 2019 olarak değiştirildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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