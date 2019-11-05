Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 10°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100525
ALTIN
274.401
DOLAR
5.7519
STERLIN
7.4197
EURO
6.3713
Türkiye Vagon Sanayi (TÜVASAŞ) personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Facebook'un Logosu Değişti! İşte Yeni Logo!
KPSS sınavında nasıl başarılı olabilirim?
Migros ilköğretim mezunu 900 personel alacak! İşte kadrolar
Konut ve Çeyiz Hesabından Sonra Yeni Hesap Geliyor! Araç Alacaklara Müjde! Devlet Katkı Verecek!

Bebeğini kaybeden öğretmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Hatay’ın Arsuz ilçesinde öğretmenlik yapan Bahar Bayraktar, 7 aylık dünyaya getirdiği bebeğinin doğumdan saatler sonra öldüğünü öğrenince kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bebeğini kaybeden öğretmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Hatay’ın Arsuz ilçesinde öğretmenlik yapan Bahar Bayraktar, 7 aylık dünyaya getirdiği bebeğinin doğumdan saatler sonra öldüğünü öğrenince kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

05 Kasım 2019 Salı 22:09
Bebeğini kaybeden öğretmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Üçgüllük İlköğretim Okulu öğretmenlerinden, 30 yaşındaki Bahar Bayraktar, ikinci çocuğunu 7 aylık erken doğum yaptı.

Doğumun gerçekleşmesinin ardından iki saat sonra erken doğan bebek öldü. Bayraktar kendine geldikten sonra bebeğini kaybettiğini öğrence fenalaştı ve kalp krizi geçirdi.

Genç öğretmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bir çocuk annesi öğretmen Bahar Bayraktar’ın cenazesi Gözcüler Mahallesi’nde baba evinden alınarak aile mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Kalp KriziölümBebekArsuzHatay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK asker bombaları kullanmış! Asker böyle imha etti
PKK asker bombaları kullanmış! Asker böyle imha etti
Uzmanlar uyardı! Ispanak ve nardan sonra bir tehlike daha...
Uzmanlar uyardı! Ispanak ve nardan sonra bir tehlike daha...
Trafikte "ohhh be!" dedirtecek bir çakarlı araç kararı daha !
Trafikte "ohhh be!" dedirtecek bir çakarlı araç kararı daha !

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim