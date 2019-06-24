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Bayramı ülkesinde geçiren 6 bin 500 Suriyeli Türkiye'ye döndü

Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 6 bin 500'ü Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.

Bayramı ülkesinde geçiren 6 bin 500 Suriyeli Türkiye'ye döndü

Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 6 bin 500'ü Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:10
Bayramı ülkesinde geçiren 6 bin 500 Suriyeli Türkiye'ye döndü

Türkiye'nin dört bir tarafından 17-31 Mayıs günleri arasında Kilis'e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitti.

Bu sabah itibariyle 6 bin 500 Suriyeli dönüş yaptı. Sabah saatlerinden itibaren Suriyelilerin geçişlerine izin verilirken, Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor.

Suriyelilerin dönüşünün 1 Kasım 2019 tarihine kadar süreceği açıklandı.

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