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Bayramı kana bulayacaklardı! İstanbul'da yakalandılar

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından İstanbul'da 29 Ekim törenlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları iddia edilen DEAŞ üyesi 3 kişi yakalandı.

Bayramı kana bulayacaklardı! İstanbul'da yakalandılar

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından İstanbul'da 29 Ekim törenlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları iddia edilen DEAŞ üyesi 3 kişi yakalandı.

29 Ekim 2019 Salı 13:22
Bayramı kana bulayacaklardı! İstanbul'da yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin İdlib'de etkisiz hale getirilmesi sonrası örgüt üyesi H.U, B.Ç. ve R.K'nin sansasyonel eylem arayışı içerisine girdiğini ve lojistik sağlayacak kişilerle irtibata geçtiğini belirledi.

Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, zanlıların geçen hafta Sancaktepe'de çalınan 34 BNF 419 plakalı aracı sahte plaka takarak Fatih'teki İstan

bul Valiliği yakınlarına park ederek buradan ayrıldıklarını tespit etti.

Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında eylem yapacakları değerlendirilen şüpheliler, Fatih, Ataşehir ve Sancaktepe'de 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 tabancayla çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

DEAŞ üyeliğinden suç kayıtları bulunan şüphelilerden birinin örgüt üyeliğinden uzun süre cezaevinde kaldığı, bir şüphelinin kardeşinin ise Suriye'deki çatışma bölgelerinde öldürüldüğü belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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