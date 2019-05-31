Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90041
ALTIN
244.523
DOLAR
5.8284
STERLIN
7.3653
EURO
6.5078

Bayramda Ankara'da ulaşım ücretsiz olacak

Ankara’da bayram süresince toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Bayramda Ankara'da ulaşım ücretsiz olacak

Ankara’da bayram süresince toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:28
Bayramda Ankara'da ulaşım ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları, Ramazan Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Ankaralılar, 4 Haziran Salı günü saat 06.00'dan 6 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Ankarakart ve kredi kartlarını kullanmadan EGO otobüsleri, metro, Ankaray ve teleferik ile ücretsiz seyahat edebilecek.

MEZARLIKLARA OTOBÜS SEFERİ

EGO Genel Müdürlüğü, kabristanlara gitmek isteyen vatandaşlar için arife günü dahil olmak üzere 3 noktada otobüs seferleri düzenleyecek.

Çimşit Mezarlığı'na gitmek isteyen vatandaşlar için Lale Meydanı'ndan her 30 dakikada bir sefer düzenlenecek. Karşıyaka Mezarlığı'na gitmeye çalışanlar için de Hastane Metro İstasyonu'ndan hareket eden "210 Hastane Metro-Karşıyaka Mezarlığı" hattında gün boyu 15 dakika arayla yolcu taşınacak. Ortaköy Mezarlığı'na gitmek isteyenler ise "359 Gökçeyurt-Ortaköy-Kızılcaköy-Mamak-Ulus" hattını kullanabilecek.

EGO, kabristan ziyareti esnasında vatandaşlar için mezarlık içerisinde gün boyu ring servisleri hizmeti de verecek.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.05.2019 16:24
Anahtar Kelimeler:
bayramda ankara da ulaşım ücretsiz olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB duyurdu: Ücretsiz olacak
İBB duyurdu: Ücretsiz olacak
Ve Resmen Duyurdular! UBER, İstanbul'da Faaliyetlerini Durdurdu
Ve Resmen Duyurdular! UBER, İstanbul'da Faaliyetlerini Durdurdu
İmamoğlu'ndan LGS'ye girecek öğrencilere: Sizin aklınız, zekanız, enerjiniz her engeli aşar
İmamoğlu'ndan LGS'ye girecek öğrencilere: Sizin aklınız, zekanız, enerjiniz her engeli aşar

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim