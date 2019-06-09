Bayram tatilinin kaza bilançosu: 83 ölü, 868 yaralı

Bayram tatilinde trafik yoğunluğunun arttığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Yurt genelinde son 24 saatteki trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı.

Son olarak ise, dün Kahramanmaraş'taki kazada yaralanan bir kadın da tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Tedbirler ve uyarılara rağmen 31 Mayıs mesai bitiminden bugün saat 17.00'ye kadar meydana gelen kazalarda 83 kişi yaşamını yitirdi, 868 kişi yaralandı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA