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Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazası bilançosu: 12 ölü, 83 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ile cuma günü mesai bitimiyle yola çıkan sürücüler yoğun trafik oluştururken, çok sayıda trafik kazası da meydana geldi.

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazası bilançosu: 12 ölü, 83 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ile cuma günü mesai bitimiyle yola çıkan sürücüler yoğun trafik oluştururken, çok sayıda trafik kazası da meydana geldi.

02 Haziran 2019 Pazar 10:24
Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazası bilançosu: 12 ölü, 83 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ile cuma günü mesai bitimiyle yola çıkan sürücüler yoğun trafik oluştururken, çok sayıda trafik kazası da meydana geldi. Cuma günü saat 18:00'dan tatilin ilk günü olan cumartesi günü saat 18:00'e kadar meydana gelen 29 trafik kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi, 83 kişi yaralandı

Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan 3 Haziran Pazartesi ile 7 Haziran Cuma gününde kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı. Bayram tatili nedeniyle cuma günü mesai bitimi ile tatilciler yollara koyuldu. Özellikle iftar saatinin ardından yollarda yoğunluk oluşurken, uyarılara ve alınan önlemlere karşın birçok trafik kazası meydana geldi.

Van'ın Erciş, Kayseri'nin Tomarza ilçeleri ile Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman ve Düzce'deki kazalarda 12 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Kayseri ve Karabük'teki kazalarda ise 75 kişi yaralandı. Bayram tatilinin ilk günkü acı bilançosu 12 ölü, 83 yaralı oldu.

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